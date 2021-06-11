تجمع الرياض الصحي الأول يكافح كورونا بالتوعية في المساجد والأسواق والميادين العامة

بدر الحارثي (صدى):
نفذ تجمع الرياض الصحي الأول حملة ميدانية توعوية مكثفة للتعريف بأهمية لقاح فيروس كورونا والفئات المستهدفة من المرحلة الأولى للقاح، وخدمة "أولوية" التطعيم لمن تزيد أعمارهم على 75 سنة؛ وذلك بشكل مباشر من خلال زيارة أقرب مركز لقاحات.
وتضمنت الحملة الميدانية الحديث عن أهمية اتباع الإجراءات الاحترازية والتشجيع على التقيد بالتدابير الوقائية مثل لبس الكمامة - التعقيم المستمر - ترك مسافة آمنة حتى بعد أخذ اللقاح؛ وذلك حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وللحد من انتشار الفيروس.
وأوضح "التجمع الأول" أن التواجد في الأسواق والمساجد والميادين العامة هو امتداداً للحملات التوعوية التي تطلقها وزارة الصحة منذ بدء الجائحة؛ وذلك حفاظاً على الصحة والسلامة العامة للمجتمع.