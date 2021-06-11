نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

«إياتا» تعلن قرب العمل بجواز سفر كورونا في الشرق الأوسط

منذ 36 دقيقة
1500
«إياتا» تعلن قرب العمل بجواز سفر كورونا في الشرق الأوسط

وكالات (صدى):
أكد الاتحاد الدولي للنقل الجوي «IATA» أن جواز السفر الرقمي الخاص بفيروس كورونا سيبدأ العمل به مباشرة في الشرق الأوسط خلال الأسابيع القادمة.

وذكر المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي، "ويلي والش"، أن الاتحاد تلقى ردود فعل إيجابية للغاية بشأن جواز سفر أياتا، وذلك بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

ولفت إلى أنه سيبدأ العمل في الأسبوعين المقبلين مع عدد من شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط.

الجدير بالذكر أن وثيقة IATA هي تطبيق للهواتف الذكية سيمكن الركاب من إنشاء جواز سفر رقمي، لتقديم دليل على سجل الاختبارات والتطعيم الذي يمكن مشاركته مع شركات الطيران ومسؤولي الهجرة.

 

كورونا
الطيران
فيروس كورونا
جواز السفر
الاتحاد الدولي للنقل الجوي «IATA»

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
١٠/١٠ كالمعتاد عدا هذه الجملة فعلى كل رجل أن يراجع أفكاره ومعتقداته الخاطئة عن المرأة وأن يخرجها من تحت عباءته ويقوم بتحريرها . لأنها...
د محمد ماجد بخش
صح لسانك ودام قصيدك وفعلا فعلا .. الوطن .. هو العيد الدائم
د محمد ماجد بخش
عاش محلقاً ومات على الأرض
د محمد ماجد بخش
الدفاع المدني لو يعمل إدارة خاصة به في كل مستشفى تكون مهمتها دائمة ومتواجد على مدار ٢٤ ساعة ولو بوحدة إطفاء رمزية تسمى وحدة...
د محمد ماجد بخش
الأمير محمد يذكرني بطاقة الشباب عندما يصعد فيها الواحد منا ( زمان زمان زمان ) قبل ٤٠ سنة السلالم أو الدرج 2 2 2...

أخر الأخبار

وزارة الدفاع تطرح عدد من الوظائف في القوات البرية الملكية
وزارة الدفاع تطرح عدد من الوظائف في القوات البرية الملكية
منذ 5 دقائق 1120
"صحة القصيم": عودة العمل إلى طبيعته في مستشفى الملك سعود بعنيزة بعد تعرضه لحريق مفاجئ 
"صحة القصيم": عودة العمل إلى طبيعته في مستشفى الملك سعود بعنيزة بعد تعرضه لحريق مفاجئ 
منذ 12 دقيقة 1318
سعودية الحب
سعودية الحب
منذ 19 دقيقة 159
بجانب كل إمرأة ناجحة رجل..
بجانب كل إمرأة ناجحة رجل..
منذ 21 دقيقة 154
بالصور .. "الحياة الفطرية" تسترجع جهاز تتبع فضائي لمسارات الهجرة من "نسر" أسمر
بالصور .. "الحياة الفطرية" تسترجع جهاز تتبع فضائي لمسارات الهجرة من "نسر" أسمر
منذ 32 دقيقة 1518
«إياتا» تعلن قرب العمل بجواز سفر كورونا في الشرق الأوسط
«إياتا» تعلن قرب العمل بجواز سفر كورونا في الشرق الأوسط
منذ 36 دقيقة 1500
زارا البلوشي ترد على متابعة تعايرها بخروج الشيب وهي لم تتزوج بعد
زارا البلوشي ترد على متابعة تعايرها بخروج الشيب وهي لم تتزوج بعد
منذ 41 دقيقة 402
رجل يعاقب فأر بوحشية
رجل يعاقب فأر بوحشية
منذ 42 دقيقة 410
كويتي يوثق كلاب ضاله تهدد المارة
كويتي يوثق كلاب ضاله تهدد المارة
منذ 42 دقيقة 356
بالفيديو .. بندر الخريف: لدينا فرص واعدة لكل القطاعات الصناعية ورواد الأعمال
بالفيديو .. بندر الخريف: لدينا فرص واعدة لكل القطاعات الصناعية ورواد الأعمال
منذ 54 دقيقة 1516