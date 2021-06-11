«إياتا» تعلن قرب العمل بجواز سفر كورونا في الشرق الأوسط

وكالات (صدى):
أكد الاتحاد الدولي للنقل الجوي «IATA» أن جواز السفر الرقمي الخاص بفيروس كورونا سيبدأ العمل به مباشرة في الشرق الأوسط خلال الأسابيع القادمة.
وذكر المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي، "ويلي والش"، أن الاتحاد تلقى ردود فعل إيجابية للغاية بشأن جواز سفر أياتا، وذلك بحسب ما ذكرته «فرانس برس».
ولفت إلى أنه سيبدأ العمل في الأسبوعين المقبلين مع عدد من شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط.
الجدير بالذكر أن وثيقة IATA هي تطبيق للهواتف الذكية سيمكن الركاب من إنشاء جواز سفر رقمي، لتقديم دليل على سجل الاختبارات والتطعيم الذي يمكن مشاركته مع شركات الطيران ومسؤولي الهجرة.