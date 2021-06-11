بالفيديو .. بندر الخريف: لدينا فرص واعدة لكل القطاعات الصناعية ورواد الأعمال

الرياض (صدى):
قال وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، إن المملكة لديها فرص واعدة لكل القطاعات الصناعية الكبرى والمتوسطة والصغرى وحتى لرواد الأعمال.
ولفت إلى أن الصناعة تنمو في عدة قطاعات متعددة منها الأجهزة الطبية والإلكترونية والقطاعات العسكرية وقطاع الاتصالات، مضيفا أن الوزارة ستدعم الصناعات في هذه القطاعات لسد الاحتياج المحلي منها، وذلك بحسب ما ذكره في قناة "mbc".
وأكد أن المملكة لديها خطط لتنمية الكوارد البشرية، مضيفا أن القدرات البشرية في المملكة ليست عائقا لنمو القطاع الصناعي.
وأضاف أن قطاع الصناعة يحتاج لسد الفجوة بين مخرجات التعليم والقطاع الصناعي، مؤكدًا أنه جاري العمل على سد هذه الفجوة من خلال تدريب الكوادر البشرية في المصانع، وليس الاكتفاء بالتدريب الأكاديمي فقط.