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الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة في مكة والمدينة ابتداء من السبت القادم

منذ 32 دقيقة
1460
الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة في مكة والمدينة ابتداء من السبت القادم

مكة المكرمة (صدى):
كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة طقس الغد، لافتا إلى تأثر منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة ابتداء من السبت القادم حتى الإثنين برياح شرقية إلى شمالية شرقية حارة وجافة تؤثر بارتفاع واضح وملحوظ في درجات الحرارة.

وأوضح أنه قد تصل درجات الحرارة 50 درجة مئوية خاصة على مكة والمدينة، مبينا أنه لا يستبعد ارتفاع درجة حرارة بعض المناطق الساحلية والتي قد تصل إلى 49 درجة مئوية على سواحل ينبع والأجزاء الشمالية من جدة.

وأشار إلى عودة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية ابتداء من الثلاثاء وتكون الأجواء مستقرة بشكل عام ولا يستبعد تأثر بعض المناطق والطرق السريعة الرابطة بين حدة وينبع ببعض الأتربة.

 

مكة
المدينة
درجات الحرارة
المركز الوطني للأرصاد
رياح شمالية شرقية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 129116
منذ 6 دقائق
الله يلطف بحالنا وحالهم ، ويرزقنا الخير .. آمين ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
فرحان يا خوياانت وايااه ..!!! .. هذا دقني ان حكم بحكم اسلامي ..
د محمد ماجد بخش
موهبة إبداعية لابد وزارة الرياضة ممثلة في صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل آل سعود له يستقبل ويستقطب ويعود
راي
هذاكله من غيضكم من التعاقدات وليس حب للاصلاح يا جماز باين على سمات وجهك انك تتكلم بما ليس في خاطرك ابلع هم واشبع حقد...
ابو محمد 😎 ✍️
راحت عليه ولاهي واياه ولااايف .. قصعنّه التريلات بينهن قصعة قمله .. ماهو بخير..
د محمد ماجد بخش
موهبة إببداعية لابد وزارة الرياضة ممثلة في صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل آل سعود له يستقبل ويستقطب ويعود

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