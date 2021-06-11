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القواعد الخاصة بكيفية معاملة الموظفين في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص

منذ 44 دقيقة
1852
القواعد الخاصة بكيفية معاملة الموظفين في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص

الرياض (صدى):
حددت عدد من القواعد كيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص.

ونصت المادة الثالثة من هذه القواعد على أن تضع الجهة المختصة بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية آليات ومعايير عادلة وواضحة تحدد أسس المفاضلة بين كل من الموظفين والعمال؛ لتحديد الذين سيُختارون للتحول، وذلك بحسب ما نشرته الجريدة الرسمية "أم القرى".

ونصت المادة الرابعة من هذه القواعد على أن يعامل الموظف الذي تتوافر فيه المعايير المنصوص عليها في المادة الثالثة من القواعد والترتيبات ويرغب في الانتقال إلى نظام العمل، وفق الترتيبات الآتية:

1- من تقل مدة خدمته المحتسبة للتقاعد عن 25 سنة، تنهى خدمته من الوظيفة التي يشغلها، ويخير بين الخيارين الآتيين:

أ- تصفية حقوقه التقاعدية وفق الفقرة (2) من المادة 18، والمادة 23، من نظام التقاعد المدني.

ب- ضم مدة خدمته السابقة الخاضعة لنظام التقاعد المدني إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية بناءً على الفقرة (3) من هذه المادة، وفق نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.

2- من تبلغ مدة خدمته المحتسبة للتقاعد 25 سنة فأكثر، تنهى خدمته من الوظيفة التي يشغلها، ويخير بين الخيارين الآتيين:

أ- إحالته إلى التقاعد المبكر وفق الفقرة (1) من المادة (الثامنة عشرة) من نظام التقاعد المدني.

ب- ضم مدة خدمته السابقة الخاضعة لنظام التقاعد المدني إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية بناءً على الفقرة (3) من هذه المادة، وفق نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.

3- في كل الأحوال الواردة في الفقرتين (1) و (2/ب) من هذه المادة، تبرم الجهة المحول إليها عقد عمل مع من أنهيت خدمته، وفق النظام الوظيفي المطبق في الجهة ووفق الأجور والمزايا المعمول بها لديها، مع مراعاة الآتي:

أ- ألاّ يقل الأجر الأساسي الذي سيتقاضاه عن الراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال.

ب- ألاّ يقل الأجر الفعلي الذي سيتقاضاه عن الراتب الفعلي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال.

ونصت المادة الخامسة من هذه القواعد على أن تعامل الجهة المختصة الموظف الذي تتوافر فيه المعايير المنصوص عليها في المادة3 من القواعد والترتيبات ويرغب في الانتقال إلى نظام العمل، فيما يتصل بحقوقه المالية والوظيفية؛ عند انتقاله، وفق الترتيبين الآتيين:

1- صرف مستحقاته المالية -إن وجدت- بالإضافة إلى مكافأة تحتسب على أساس (16%) من راتبه الأساسي لكل سنة من سنوات خدمته (ولكل جزء من السنة بما يتناسب مع ذلك)، على ألا يتجاوز مجموع ما يُصرف له وفقاً لهذه الفقرة (أربعة) رواتب أساسية، أو على أساس المكافأة المستحقة له عند انتهاء خدمته وفق النظام الوظيفي المطبق عليه، أيهما أكثر.

2- يعوض عن رصيده من الإجازات وفق النظام الوظيفي الذي كان يخضع له قبل التحول.

كما حددت القواعد كيفية معاملة الموظف الذي تتوافر فيه المعايير المنصوص عليها في المادة 3 من القواعد والترتيبات ولا يرغب في الانتقال إلى نظام العمل، وفق الترتيبات المنشورة على الرابط التالي : أضغط

هنا

 

التأمينات الاجتماعية
التقاعد المدني
نظام التأمينات الاجتماعية
التحول
التخصيص

التعليقات

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أحدث التعليقات

لا يهمونك انا مجنونك
ترامب مافيك حيلة قصفت ام جبهت الزهايمر بعنف ووحشية
بريدة
من قال لكم مدير الفرع السويلم فيه غلط المدير كلنا نعرفه السويلم رجل مسالم مساجد بريدة تصلي السماعات الخارجيه وهو ماحرك ساكن
عرقان الخباز
مهما مر ازمن وتغيرت الظروف يبقى العراق أخوة وسند للعروبة
اسم عزيز موظف بالفرع
الله يعجل بزيارة الوزير ويشوف بعينه . صحيفة صدى افضل صحيفة تفتح التعليقات ماهي مثل الصحف اللي تكتم الراي .خلاص صدى هي صحيفتنا الاولى...
عبدالله
نشكر صحيفة صدى على فتح التعليقات فهي الصحيفة الحقيقية وهذا حق كل قاريء ان يبدي وجهة نظره . الفرع بحاجه للتغيير يا معالي الوزير...

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