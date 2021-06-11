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صورة نادرة تجمع الأمير محمد بن عبد العزيز وأخيه الملك فهد قبل 76 عاما
منذ 52 دقيقة
1814
الرياض (صدى):
أظهرت صورة تاريخية نادرة الأمراء محمد بن عبد العزيز وأخيه الملك فهد، يتوسطهما الأمير نواف-رحمهم الله-
والتقطت الصورة في جامعة بيركلي في مدينة سان فرانسيسكو سنة 1364 هــ (1945م).
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جامعة بيركلي
التعليقات
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أحدث التعليقات
لا يهمونك انا مجنونك
ترامب مافيك حيلة قصفت ام جبهت الزهايمر بعنف ووحشية
بريدة
من قال لكم مدير الفرع السويلم فيه غلط المدير كلنا نعرفه السويلم رجل مسالم مساجد بريدة تصلي السماعات الخارجيه وهو ماحرك ساكن
عرقان الخباز
مهما مر ازمن وتغيرت الظروف يبقى العراق أخوة وسند للعروبة
اسم عزيز موظف بالفرع
الله يعجل بزيارة الوزير ويشوف بعينه . صحيفة صدى افضل صحيفة تفتح التعليقات ماهي مثل الصحف اللي تكتم الراي .خلاص صدى هي صحيفتنا الاولى...
عبدالله
نشكر صحيفة صدى على فتح التعليقات فهي الصحيفة الحقيقية وهذا حق كل قاريء ان يبدي وجهة نظره . الفرع بحاجه للتغيير يا معالي الوزير...
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