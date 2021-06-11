وظائف شاغرة في صحة السجون بوزارة الداخلية بـ4 مناطق

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت الإدارة العامة لصحة السجون بوزارة الداخلية عن توافر وظائف صحية شاغرة على برنامج التشغيل الذاتي في الرياض وجدة وجازان ومكة المكرمة.
وأشارت إلى الوظائف الشاغرة وتشمل طبيب نائب في عدة تخصصات منها (نفسية، أنف وأذن وحنجرة، باطنة)، إضافة إلى طبيب مقيم في تخصصي (طب وجراحة، أسنان)، وأخصائي غير طبيب (طب طوارئ، أشعة)، وفني مريض.
وأوضحت أن التقديم مُتاح الآن من اليوم الجمعة 1442/11/01هـ الموافق 2021/06/11م ويستمر لمدة 5 أيام، داعية الراغبين في التقديم بالضغط على الرابط التالي:
هنـــــا