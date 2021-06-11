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وظائف شاغرة في صحة السجون بوزارة الداخلية بـ4 مناطق

منذ 24 دقيقة
1405
وظائف شاغرة في صحة السجون بوزارة الداخلية بـ4 مناطق

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت الإدارة العامة لصحة السجون بوزارة الداخلية عن توافر وظائف صحية شاغرة على برنامج التشغيل الذاتي في الرياض وجدة وجازان ومكة المكرمة.

وأشارت إلى الوظائف الشاغرة وتشمل طبيب نائب في عدة تخصصات منها (نفسية، أنف وأذن وحنجرة، باطنة)، إضافة إلى طبيب مقيم في تخصصي (طب وجراحة، أسنان)، وأخصائي غير طبيب (طب طوارئ، أشعة)، وفني مريض.

 

وأوضحت أن التقديم مُتاح الآن من اليوم الجمعة 1442/11/01هـ الموافق 2021/06/11م ويستمر لمدة 5 أيام، داعية الراغبين في التقديم بالضغط على الرابط التالي:

هنـــــا

 

 

وزارة الداخلية
مكة
جدة
الرياض
جازان
وظائف شاغرة
صحة السجون

التعليقات

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أحدث التعليقات

لا يهمونك انا مجنونك
ترامب مافيك حيلة قصفت ام جبهت الزهايمر بعنف ووحشية
بريدة
من قال لكم مدير الفرع السويلم فيه غلط المدير كلنا نعرفه السويلم رجل مسالم مساجد بريدة تصلي السماعات الخارجيه وهو ماحرك ساكن
عرقان الخباز
مهما مر ازمن وتغيرت الظروف يبقى العراق أخوة وسند للعروبة
اسم عزيز موظف بالفرع
الله يعجل بزيارة الوزير ويشوف بعينه . صحيفة صدى افضل صحيفة تفتح التعليقات ماهي مثل الصحف اللي تكتم الراي .خلاص صدى هي صحيفتنا الاولى...
عبدالله
نشكر صحيفة صدى على فتح التعليقات فهي الصحيفة الحقيقية وهذا حق كل قاريء ان يبدي وجهة نظره . الفرع بحاجه للتغيير يا معالي الوزير...

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