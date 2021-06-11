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سائق ينجو من حادث محقق ويسجد بعد نجاته
منذ ساعة
740
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التعليقات
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أحدث التعليقات
لا يهمونك انا مجنونك
ترامب مافيك حيلة قصفت ام جبهت الزهايمر بعنف ووحشية
بريدة
من قال لكم مدير الفرع السويلم فيه غلط المدير كلنا نعرفه السويلم رجل مسالم مساجد بريدة تصلي السماعات الخارجيه وهو ماحرك ساكن
عرقان الخباز
مهما مر ازمن وتغيرت الظروف يبقى العراق أخوة وسند للعروبة
اسم عزيز موظف بالفرع
الله يعجل بزيارة الوزير ويشوف بعينه . صحيفة صدى افضل صحيفة تفتح التعليقات ماهي مثل الصحف اللي تكتم الراي .خلاص صدى هي صحيفتنا الاولى...
عبدالله
نشكر صحيفة صدى على فتح التعليقات فهي الصحيفة الحقيقية وهذا حق كل قاريء ان يبدي وجهة نظره . الفرع بحاجه للتغيير يا معالي الوزير...
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