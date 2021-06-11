إزاحة الستار عن سيارة تويوتا لاند كروزر موديل 2022

طوكيو (صدى):
أزاحت شركة تويوتا اليابانية عملاق صناعة السيارات الستار عن نسختها الجديدة من أيقونتها لاندكروزر موديل 2022 التي تنتمي لقطاع السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات "SUV".
واعتمدت الشركة على منصة GA-F الجديدة للسيارة والتي تستند إلى بنية تويوتا العالمية الجديدة TNGA ما يعني أن الهيكل أصبح أخف وزنًا وأكثر صلابة، فضلا عن تراجع وزنها الإجمالي بمقدار 200 كجم (441 رطلاً).
وحافظت الشركة اليابانية على هيكل السيارة القائم من سنوات لأنه "الأساس الذي يحمي جوهر لاند كروزر"، كما أثبتت الاختبارات التي أجراها متسابقي "رالي داكار" تحسنا كبيرا في أداء التعليق الأساسي مما يسمح بمزيد من مفاصل العجلات، وشاشة متعددة التضاريس لمنحك رؤية أفضل للعالم من حولك، واختيار متعدد التضاريس مما يساعد على تحسين الجر لظروف مختلفة.
وأتاحت تويوتا لأيقونتها لاند كروزر تقنية جديدة تحت اسم "E-KDSS" وهي اختصار لـ "نظام التعليق الديناميكي الحركي الإلكتروني"، والتي علقت تويوتا عليها "إنها الأولى من نوعها في العالم التي تعمل على تحسين الثبات على الطريق".
وتتشابه لاند كروزر الجديدة مع الشكل القديم من حيث الأطوال وقاعدة العجلات وزاوية المغادرة وزاوية الاقتراب، والتي تقدم بطول 4،990 مم (196.5 بوصة)، وعرض 1،980 مم (78.0 بوصة)، وله قاعدة عجلات تبلغ 2850 مم (112.2 بوصة)، وزاوية اقتراب 32 درجة وزاوية مغادرة تبلغ 24 درجة.تنطلق لاند كروزر 2022 بخيارين من المحركات V6 ثنائية التوربو، الأول هو محرك V6 سعة 3.5 لتر يعمل بالغاز وينتج 305 كيلوواط (409 حصان ، 415 حصانًا) وعزم دوران 650 نيوتن متر (479 رطل قدم).والثاني هو محرك V6 سعة 3.3 لتر يعمل بالديزل ويولد 227 كيلو واط (304 حصان ، 309 حصانًا) و 700 نيوتن متر (516 رطل قدم) من عزم الدوران.