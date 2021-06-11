الإيقاف يهدد الدوسري والمالكي قبل مواجهة أوزبكستان

نواف السالم (صدى):
يتوقع أن يفقد المنتخب الوطني، بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، جهود إثنين من نجومه خلال مواجهة أوزبكستان في ختام التصفيات الآسيوية المشتركة.
ويخوض الثنائي، سالم الدوسري وعبدالإله المالكي، مباراة سنغافورة وهما، مهددان بالغياب عن لقاء أوزبكستان، في الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المشتركة.
وفي حال حصول الدوسري والمالكي على بطاقة صفراء في مواجهة سنغافورة ، فيترتب عليه غيابهما عن المنتخب الوطني أمام أوزبكستان، وذلك بداعي الإيقاف لتراكم البطاقات.
من المقرر أن يواجه "الأخضر" نظيره أوزبكستان، مساء يوم الثلاثاء المقبل ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.