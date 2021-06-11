يواخيم لوف يرفض تدريب برشلونة

وكالات (صدى):
رفض يواخيم لوف، المدير الفني للمنتخب الأول بألمانيا، قيادة برشلونة الإسباني فنيًا، خلفًا لرونالد كومان.
ويذكر أن يواخيم لوف سيرحل عن تدريب منتخب ألمانيا، عقب نهائيات كأس الأمم الأوروبية المقبلة، حيث سيتولى فليك تدريب المانشافت في نهائيات كأس العالم المقبلة بقطر 2022.
وذكرت تقارير ألمانية، أنه في الأشهر الماضية تلقى "لوف" عرضًا من إدارة برشلونة لقيادة الفريق الأول، قبل تجديد الثقة في كومان كمدير فني للموسم المقبل.
وأكدت على أنه في شهر مارس الماضي، تلقى مكالمة هاتفيه من داخل برشلونة، بدون تحديد هوية المتصل، لاقناعه بتدريب البارسا.