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يواخيم لوف يرفض تدريب برشلونة

منذ 34 دقيقة
1433
يواخيم لوف يرفض تدريب برشلونة

وكالات (صدى):
رفض يواخيم لوف، المدير الفني للمنتخب الأول بألمانيا، قيادة برشلونة الإسباني فنيًا، خلفًا لرونالد كومان.

ويذكر أن يواخيم لوف سيرحل عن تدريب منتخب ألمانيا، عقب نهائيات كأس الأمم الأوروبية المقبلة، حيث سيتولى فليك تدريب المانشافت في نهائيات كأس العالم المقبلة بقطر 2022.

وذكرت تقارير ألمانية، أنه في الأشهر الماضية تلقى "لوف" عرضًا من إدارة برشلونة لقيادة الفريق الأول، قبل تجديد الثقة في كومان كمدير فني للموسم المقبل.

وأكدت على أنه في شهر مارس الماضي، تلقى مكالمة هاتفيه من داخل برشلونة، بدون تحديد هوية المتصل، لاقناعه بتدريب البارسا.

 

برشلونة
البارسا
كومان
يواخيم لوف

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
من صيد امس ..
ابو محمد 😎 ✍️
فكها الله من كارثه ..
ابو محمد 😎 ✍️
موفقين خير ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على السلامه ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله الذي كفانا شرهم بديارهم ، والكلب هذا اللبناني من اذناب حزب الشيطان حمير المجوس النجوس .. .. اخزاهم الله واذلهم وخيب آمالهم...

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