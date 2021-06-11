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الصحة: تسجيل 1175 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

منذ 29 دقيقة
1480
الصحة: تسجيل 1175 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1175 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مناطق المملكة.

وكشفت الوزارة، عن تسجيل 1262 حالة تعافي جديدة فضلًا عن تسجيل 18 حالة وفاة.

وزارة الصحة
فيروس كورونا
التقرير اليومي

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 129101
منذ 8 دقائق
اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
من صيد امس ..
ابو محمد 😎 ✍️
فكها الله من كارثه ..
ابو محمد 😎 ✍️
موفقين خير ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على السلامه ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله الذي كفانا شرهم بديارهم ، والكلب هذا اللبناني من اذناب حزب الشيطان حمير المجوس النجوس .. .. اخزاهم الله واذلهم وخيب آمالهم...

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