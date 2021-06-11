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القبض على نمساوي من أصول لبنانية يدير شبكة مخدرات في النمسا

منذ 54 دقيقة
1724
القبض على نمساوي من أصول لبنانية يدير شبكة مخدرات في النمسا

فيينا (صدى):
تمكنت الجهات المختصة من القبض على نمساوي من أصول لبنانية يدير شبكة مخدرات في النمسا.

واتضح بعد التحري أن شبكة المخدرات التي ينتمي إليها المتهم كانت تنوي تهريب المخدرات إلى المملكة.

المخدرات
لبنان
النمسا

التعليقات

ابوحمدان
ابوحمدان عدد التعليقات : 361
منذ 17 دقيقة
العرق دساس
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 129106
منذ 8 دقائق
الحمد لله الذي كفانا شرهم بديارهم ، والكلب هذا اللبناني من اذناب حزب الشيطان حمير المجوس النجوس ..

.. اخزاهم الله واذلهم وخيب آمالهم .. آمين ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
من صيد امس ..
ابو محمد 😎 ✍️
فكها الله من كارثه ..
ابو محمد 😎 ✍️
موفقين خير ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على السلامه ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله الذي كفانا شرهم بديارهم ، والكلب هذا اللبناني من اذناب حزب الشيطان حمير المجوس النجوس .. .. اخزاهم الله واذلهم وخيب آمالهم...

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