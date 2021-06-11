بالفيديو.. باحث: إجراءات الوقاية من كورونا تضعف الجهاز المناعي للأطفال

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أوضح الباحث في علم الفيروسات واللقاحات عمار الخميسي أن تعرض الطفل بشكل دائم ومستمر للإنفلونزا والزكام يحميه من فيروس كورونا.
وقال الباحث لقناة " العربية " : كورونا عندما يصيب الطفل، يصيب الجهاز التنفسي العلوي فيحدث مقاومة من الجسم للفيروس مما يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة حيث أن مناعة الطفل أقوى من مناعة الشخص البالغ.
وأضاف أن العلماء قلقون من إجراءات الوقاية من كورونا لأنها تضعف الجهاز المناعي للأطفال ما يعرضهم لخطر في المستقبل.
وتابع : أن تعرض الأطفال لمسببات الفيروسات يؤدي إلى تقوية مناعتهم.