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بدء تطبيق قرار توطين مهن المحاسبة بنسبة 30%

منذ 47 دقيقة
1805
بدء تطبيق قرار توطين مهن المحاسبة بنسبة 30%

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الجمعة، عن تطبيق قرار توطين مهنة المحاسبة بنسبة 30%، حيث يستهدف القرار توفير أكثر من 9800 فرصة وظيفية.

وأوضحت الوزارة، أنه تم تصنيف مهن المحاسبة المستهدفة بالتوطين إلى 20 نوعاً وفق الترميز الآلي للمهن في الوزارة.

وتشمل مهن: مدير شؤون مالية ومحاسبة، مدير حسابات وميزانية، مدير إدارة التقارير المالية، مدير إدارة الزكاة والضرائب، مدير إدارة المراجعة الداخلية، مدير الإدارة العامة للمراجعة.

بالإضافة إلى رئيس برنامج التدقيق الداخلي، مراقب مالي، مراجع داخلي، مراجع مالي أول، محاسب عام، محاسب تكاليف، مدقق حسابات، فني حسابات عام، فني تدقيق حسابات، فني حسابات كلفة، مشرف مراجعة مالية، كاتب تكاليف، كاتب مالية، كاتب مسك الدفاتر.

توطين
التوطين
المحاسبة
مهن المحاسبة

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