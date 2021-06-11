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مميزات شاحنة فورد الصغيرة مافريك 2022

منذ ساعة
1686
مميزات شاحنة فورد الصغيرة مافريك 2022

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أعلنت شركة فورد الأمريكية عن نسختها مافريك موديل 2022، التي تنتمي إلى فئة شاحنات الـ "بيك اب".

وتتسع الشاحنة إلى 5 أفراد، حيث تأتي بإطلالة صغيرة الحجم نسبيًا عن الإصدارات العملاقة الخاصة بالصانع الأمريكي المخضرم.

وتقدم السيارة مافريك 2022 عبر 3 فئات من التجهيزات و هم، XL ، XLT وLariat ، بالإضافة إلى حزمة FX4 عالية الأداء لتشمل كلا من الفئة XLT ، Lariat.

وتأتي السيارة على عجلات رياضية كبيرة الحجم تتراوح قياساتها بين 17 إلى 18 بوصة، و التي تمنحها أفضلية التعامل مع التضاريس المختلفة، إلى جانب أنظمة التعليق المتطورة.

وتعمل عبر محرك بنزين رباعي الأسطوانات، بسعة 2500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 194 حصان، و 210 نيوتن/متر من عزم الدوران.

شاحنة
مميزات
فورد الصغيرة مافريك 2022

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