مميزات شاحنة فورد الصغيرة مافريك 2022

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أعلنت شركة فورد الأمريكية عن نسختها مافريك موديل 2022، التي تنتمي إلى فئة شاحنات الـ "بيك اب".
وتتسع الشاحنة إلى 5 أفراد، حيث تأتي بإطلالة صغيرة الحجم نسبيًا عن الإصدارات العملاقة الخاصة بالصانع الأمريكي المخضرم.
وتقدم السيارة مافريك 2022 عبر 3 فئات من التجهيزات و هم، XL ، XLT وLariat ، بالإضافة إلى حزمة FX4 عالية الأداء لتشمل كلا من الفئة XLT ، Lariat.
وتأتي السيارة على عجلات رياضية كبيرة الحجم تتراوح قياساتها بين 17 إلى 18 بوصة، و التي تمنحها أفضلية التعامل مع التضاريس المختلفة، إلى جانب أنظمة التعليق المتطورة.
وتعمل عبر محرك بنزين رباعي الأسطوانات، بسعة 2500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 194 حصان، و 210 نيوتن/متر من عزم الدوران.