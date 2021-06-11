الاتحاد يرفع قيمة تجديد عقد سعود عبد الحميد ووكيله يؤكد وجود عرض ضخم من نادٍ آخر

خاص (صدى):
علمت "صدى
" من مصادرها الخاصة أن إدارة نادي الاتحاد قدمت عرضاً بقيمة 5 مليون ريال في العام لتجديد عقد مدافع الفريق سعود عبدالحميد، الذي يقترب من دخول الفترة الحرة التي تتيح له التفاوض مع أي ناد آخر دون الرجوع لناديه.
وأوضحت المصادر، أن إدارة الاتحاد عرضت على اللاعب في بداية المفاوضات 4 مليون ريال في الموسم بعقد يمتد لـ 4 سنوات، إلا أن انه رفض العرض المقدم، لترفع الإدارة الاتحادية قيمة العقد إلى 4.5 ثم إلى 5 مليون ريال.
وأضافت أن وكيل اللاعب كشف عن وجود عرض من أحد الأندية بقيمة 6.5 مليون ريال في العام، وتنتظر الإدارة الاتحادية عودته معسكر المنتخب الذي يخوض التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، ضمن المجموعة الرابعة، لتحديد موقفه النهائي مع الفريق.
وأشارت في ذات السياق إلى أن الإدارة الاتحادية متمسكة بالتجديد للاعب في أسرع وقت لكونه أحد الركائز الأساسية مع الفريق، وخاصة بعدما تدوولت أنباء خلال الفترة الأخيرة أن أحد الأندية الكبيرة ترغب ضمه لصفوفه الفريق.