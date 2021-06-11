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الاتحاد يرفع قيمة تجديد عقد سعود عبد الحميد ووكيله يؤكد وجود عرض ضخم من نادٍ آخر

منذ 18 دقيقة
1537
الاتحاد يرفع قيمة تجديد عقد سعود عبد الحميد ووكيله يؤكد وجود عرض ضخم من نادٍ آخر

خاص (صدى):
علمت "صدى" من مصادرها الخاصة أن إدارة نادي الاتحاد قدمت عرضاً بقيمة 5 مليون ريال في العام لتجديد عقد مدافع الفريق سعود عبدالحميد، الذي يقترب من دخول الفترة الحرة التي تتيح له التفاوض مع أي ناد آخر دون الرجوع لناديه.

وأوضحت المصادر، أن إدارة الاتحاد عرضت على اللاعب في بداية المفاوضات 4 مليون ريال في الموسم بعقد يمتد لـ 4 سنوات، إلا أن انه رفض العرض المقدم، لترفع الإدارة الاتحادية قيمة العقد إلى 4.5 ثم إلى 5 مليون ريال.

وأضافت أن وكيل اللاعب كشف عن وجود عرض من أحد الأندية بقيمة 6.5 مليون ريال في العام، وتنتظر الإدارة الاتحادية عودته معسكر المنتخب الذي يخوض التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، ضمن المجموعة الرابعة، لتحديد موقفه النهائي مع الفريق.

وأشارت في ذات السياق إلى أن الإدارة الاتحادية متمسكة بالتجديد للاعب في أسرع وقت لكونه أحد الركائز الأساسية مع الفريق، وخاصة بعدما تدوولت أنباء خلال الفترة الأخيرة أن أحد الأندية الكبيرة ترغب ضمه لصفوفه الفريق.

الاتحاد
سعود عبد الحميد

التعليقات

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أحدث التعليقات

موظف صاحب حق
نشكر صحيفة صدى فهي الصدى الصوتالقوي لما يحصل في فرعنا المؤقر من شغل خالد الى متى يا معالي الوزير واللي يوجهنا شخص نحن الان...
د محمد ماجد بخش
عادي ٩ أعمارهم - من شهرين إلى ١٠ سنوات يا أب دول
د محمد ماجد بخش
والآن بعد الوصول لمرحلة جيدة من الاستعداد هلاّ سمحتم لي بكتابة الحقيقة لكم :- *ليس ثمة درجات مغناطيسية ممثلة للذرات لأنها كتل مغناطيسية متعادلة...
نعم بدو
صدر القرار الشيخ او من ابو صنهات حفظه الله شكرا لكم يا صحيفة صدى على نشر تقبلوا تحياتي بدوي
د محمد ماجد بخش
لاحظوا اضطراب يدا الوزير وضغطه على الورق منذ قال عندي ٩ جهال ويقصد أولاده القاصرين ويبدو أن القصور عند الوزير لا حلول معه بغير...

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