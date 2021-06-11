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القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ منصور الأحمد الجابر المبارك الصباح

منذ 22 دقيقة
1588
القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ منصور الأحمد الجابر المبارك الصباح

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لأخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخ منصور الأحمد الجابر المبارك الصباح ـ رحمه الله ـ .

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ وفاة الشيخ منصور الأحمد الجابر المبارك الصباح ـ رحمه الله ـ، وإننا إذ نبعث لسموكم ولكافة الأسرة الكريمة ببالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخ منصور الأحمد الجابر المبارك الصباح ـ رحمه الله ـ .

وقال سمو ولي العهد: "تلقيت نبأ وفاة الشيخ منصور الأحمد الجابر المبارك الصباح ـ رحمه الله ـ، وأبعث لسموكم ولكافة الأسرة الكريمة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".

الكويت
خادم الحرمين
ولي العهد
القيادة

التعليقات

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أحدث التعليقات

موظف صاحب حق
نشكر صحيفة صدى فهي الصدى الصوتالقوي لما يحصل في فرعنا المؤقر من شغل خالد الى متى يا معالي الوزير واللي يوجهنا شخص نحن الان...
د محمد ماجد بخش
عادي ٩ أعمارهم - من شهرين إلى ١٠ سنوات يا أب دول
د محمد ماجد بخش
والآن بعد الوصول لمرحلة جيدة من الاستعداد هلاّ سمحتم لي بكتابة الحقيقة لكم :- *ليس ثمة درجات مغناطيسية ممثلة للذرات لأنها كتل مغناطيسية متعادلة...
نعم بدو
صدر القرار الشيخ او من ابو صنهات حفظه الله شكرا لكم يا صحيفة صدى على نشر تقبلوا تحياتي بدوي
د محمد ماجد بخش
لاحظوا اضطراب يدا الوزير وضغطه على الورق منذ قال عندي ٩ جهال ويقصد أولاده القاصرين ويبدو أن القصور عند الوزير لا حلول معه بغير...

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