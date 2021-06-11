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سر اقبال الناس على الوجبات السريعة وبطاطس الشيبسي

منذ 37 دقيقة
1581
سر اقبال الناس على الوجبات السريعة وبطاطس الشيبسي

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشف مختصون في الغذاء، السبب الذي يجعل البشر لا يستطيعون مقاومة بطاطس الشيبسي والوجبات السريعة، ويتناولون منها كميات كبيرة وبشكل مستمر.

وأوضح المختصون أن الشركات المصنعة لهذه الأطعمة تجري أبحاثاً من أجل تصميم الأطعمة بشكل يمكنها خداع العقل وبراعم التذوق،لتجعل هناك رغبة دائمة لتناولها، مؤكدين أن هناك نكهات مميزة أيضاً تضاف لهذه الأطعمة تؤدي لإرباك الدماغ الذي يستجيب لها بدوره ويزيد الرغبة في الأكل.

وأشار المختصون إلى أن الشركات المصنعة لهذه الأطعمة تجري أبحاثاً من أجل تصميم الأطعمة بشكل يمكنها خداع العقل وبراعم التذوق، لتجعل هناك رغبة دائمة لتناولها.

وأضاف أن نكهات الجبن في بعض أنواع الشيبسي تذوب في الفم بطريقة تجعل العقل يتوهم أنه لا توجد بها سعرات حرارية ليستمر الشخص في تناولها، كما أن إضافة الملح والدهون والسكر في نشا البطاطس جميعها عوامل تجعل طعمه مثالياً.

الوجبات السريعة
الشيبسي
بطاطس
الشركات المصنعة

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أحدث التعليقات

موظف صاحب حق
نشكر صحيفة صدى فهي الصدى الصوتالقوي لما يحصل في فرعنا المؤقر من شغل خالد الى متى يا معالي الوزير واللي يوجهنا شخص نحن الان...
د محمد ماجد بخش
عادي ٩ أعمارهم - من شهرين إلى ١٠ سنوات يا أب دول
د محمد ماجد بخش
والآن بعد الوصول لمرحلة جيدة من الاستعداد هلاّ سمحتم لي بكتابة الحقيقة لكم :- *ليس ثمة درجات مغناطيسية ممثلة للذرات لأنها كتل مغناطيسية متعادلة...
نعم بدو
صدر القرار الشيخ او من ابو صنهات حفظه الله شكرا لكم يا صحيفة صدى على نشر تقبلوا تحياتي بدوي
د محمد ماجد بخش
لاحظوا اضطراب يدا الوزير وضغطه على الورق منذ قال عندي ٩ جهال ويقصد أولاده القاصرين ويبدو أن القصور عند الوزير لا حلول معه بغير...

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