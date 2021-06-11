سر اقبال الناس على الوجبات السريعة وبطاطس الشيبسي

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشف مختصون في الغذاء، السبب الذي يجعل البشر لا يستطيعون مقاومة بطاطس الشيبسي والوجبات السريعة، ويتناولون منها كميات كبيرة وبشكل مستمر.
وأوضح المختصون أن الشركات المصنعة لهذه الأطعمة تجري أبحاثاً من أجل تصميم الأطعمة بشكل يمكنها خداع العقل وبراعم التذوق،لتجعل هناك رغبة دائمة لتناولها، مؤكدين أن هناك نكهات مميزة أيضاً تضاف لهذه الأطعمة تؤدي لإرباك الدماغ الذي يستجيب لها بدوره ويزيد الرغبة في الأكل.
وأشار المختصون إلى أن الشركات المصنعة لهذه الأطعمة تجري أبحاثاً من أجل تصميم الأطعمة بشكل يمكنها خداع العقل وبراعم التذوق، لتجعل هناك رغبة دائمة لتناولها.
وأضاف أن نكهات الجبن في بعض أنواع الشيبسي تذوب في الفم بطريقة تجعل العقل يتوهم أنه لا توجد بها سعرات حرارية ليستمر الشخص في تناولها، كما أن إضافة الملح والدهون والسكر في نشا البطاطس جميعها عوامل تجعل طعمه مثالياً.