ترامب لـ بايدن قبل لقاء بوتين: لا تغفو خلال الاجتماع

واشنطن (صدى):
وجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، رسالة للرئيس الحالي جو بايدن، حيث طلب منه ألّا يغفو خلال الاجتماع بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع المقبل.
وقال ترامب :“حظ سعيد لبايدن في لقائه مع الرئيس بوتين، لا تغفو خلال الاجتماع، وأرجو أن تقدم له أحر تحياتي“
يذكر أن الرئيس الأمريكي السابق لقب بايدن خلال حملته الانتخابية في 2019 بـ ”جو النائم“، حيث قال خلال تجمع انتخابي: ”أنا الأكثر شبابًا، مازلت أتمتع بالحيوية والنشاط، وإنما بايدن.. ”.
وغادر بايدن الولايات المتحدة الأمريكية، وتوجه إلى بريطانيا خلال جولته الأوروبية والتقى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس الخميس.