تعيين أول قاض مسلم في تاريخ أمريكا

واشنطن (صدى):
أعلن مجلس الشيوخ الأمريكي، المصادقة على تعيين المسلم زاهد القرشي، في منصب قاض فيدرالي عن ولاية نيوجير، وأصبح القرشي بذلك أول قاضٍ فيدرالي مسلم في تاريخ الولايات المتحدة.
وعين الرئيس الأمريكي جو بايدن القرشي في هذا المنصب ضمن مجموعة من القضاة الفيدراليين، إذ عمل القرشي منذ عام 2019 قاضيًا في إحدى محاكم نيوجيرسي، وقد حصل على إجازة في القانون من كلية روجرز للحقوق، حيث يعمل أيضاً أستاذاً مساعداً، وفقًا للعربية.
وقال الرئيس جو بايدن في وقت سابق، إن هذه التعيينات تمثل التنوع الكبير في الأصول والخبرات ووجهات النظر التي تقف وراء قوة بلادنا.
وكان زاهد القرشي، قد سبق أن تولى منصب مساعد المدعي العام في نيوجيرسي من 2008 إلى 2013، كما خدم في الجيش الأمريكي كمدع عسكري وذهب إلى العراق بهذه الصفة عامي 2004 و2006.