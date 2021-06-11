امرأة تذبح شريكها وتطبخ الجثة لأطفالها‎

كانبرا (صدى):
ارتكبت امرأة في أستراليا جريمة بشعة ، حيث أقدمت على ذبح شريكها وغلي جثته ومن ثم إطعام لحمه لأطفالها
تفصيلا، طهت امرأة كاثرين نايت (44 عاما) مرق وشرائح لحم مصنوعة من أردافه، وقدمتها لأطفالها على أطباق مع الخضار، وبينما كان لحمه لا يزال يخفق في القدر على الموقد، كانت القاتلة نائمة على الأريكة.
وكانت نايت متزوجة من شخص وفي أحد المرات ضربته على رأسه بمقلاة وكسرت جمجمته، لأنه وصل إلى المنزل متأخرا، وبعد ولادة طفلهما الأول هرب الزوج، بينما عولجت نايت في المستشفى لاكتئاب ما بعد الولادة.
وعندما غادرت المستشفى ألقت بطفلها البالغ من العمر شهرين على خط سكة حديد، ولحسن الحظ، وجد رجل الطفل قبل دقائق من موعد انطلاق القطار، وتم القبض على الأم ونقلت إلى المستشفى، ثم سمح لها بالمغادرة في اليوم التالي.
وكان الرجل التالي في حياتها ضحيتها عحيث كانا يعيشان في خلافات دائمة، وفي عام 2000، طعنته في صدره، وأقنعته بعدم توجيه اتهامات ضدها.