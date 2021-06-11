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امرأة تذبح شريكها وتطبخ الجثة لأطفالها‎

منذ ساعة
1122
امرأة تذبح شريكها وتطبخ الجثة لأطفالها‎

كانبرا (صدى):
ارتكبت امرأة في أستراليا جريمة بشعة ، حيث أقدمت على ذبح شريكها وغلي جثته ومن ثم إطعام لحمه لأطفالها

تفصيلا، طهت امرأة كاثرين نايت (44 عاما) مرق وشرائح لحم مصنوعة من أردافه، وقدمتها لأطفالها على أطباق مع الخضار، وبينما كان لحمه لا يزال يخفق في القدر على الموقد، كانت القاتلة نائمة على الأريكة.

وكانت نايت متزوجة من شخص وفي أحد المرات ضربته على رأسه بمقلاة وكسرت جمجمته، لأنه وصل إلى المنزل متأخرا، وبعد ولادة طفلهما الأول هرب الزوج، بينما عولجت نايت في المستشفى لاكتئاب ما بعد الولادة.

وعندما غادرت المستشفى ألقت بطفلها البالغ من العمر شهرين على خط سكة حديد، ولحسن الحظ، وجد رجل الطفل قبل دقائق من موعد انطلاق القطار، وتم القبض على الأم ونقلت إلى المستشفى، ثم سمح لها بالمغادرة في اليوم التالي.

وكان الرجل التالي في حياتها ضحيتها عحيث كانا يعيشان في خلافات دائمة، وفي عام 2000، طعنته في صدره، وأقنعته بعدم توجيه اتهامات ضدها.

ذبح
المستشفى
أستراليا
الجثة

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 13250
منذ 31 دقيقة
وأقنعته بعدم توجيه اتهامات ضدها.
😁😁😁

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أحدث التعليقات

موظف صاحب حق
نشكر صحيفة صدى فهي الصدى الصوتالقوي لما يحصل في فرعنا المؤقر من شغل خالد الى متى يا معالي الوزير واللي يوجهنا شخص نحن الان...
د محمد ماجد بخش
عادي ٩ أعمارهم - من شهرين إلى ١٠ سنوات يا أب دول
د محمد ماجد بخش
والآن بعد الوصول لمرحلة جيدة من الاستعداد هلاّ سمحتم لي بكتابة الحقيقة لكم :- *ليس ثمة درجات مغناطيسية ممثلة للذرات لأنها كتل مغناطيسية متعادلة...
نعم بدو
صدر القرار الشيخ او من ابو صنهات حفظه الله شكرا لكم يا صحيفة صدى على نشر تقبلوا تحياتي بدوي
د محمد ماجد بخش
لاحظوا اضطراب يدا الوزير وضغطه على الورق منذ قال عندي ٩ جهال ويقصد أولاده القاصرين ويبدو أن القصور عند الوزير لا حلول معه بغير...

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