فواكه تسبب ارتفاع مستويات السكر فى الدم

متابعة- أميرة خالد (صدى):
تناول الفاكهة يمد الجسم بالفيتامينات والمعادن الأساسية، إلا أن أنواعًا معينة من الفاكهة يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم خاصة تلك التي تتحلل بسرعة.
و الأطعمة التي تتفكك ببطء يكون لها تأثيرًا أقل على مستويات السكر في الدم، أما تلك التي تتحلل بسرعة يمكن أن تسبب ارتفاعًا في نسبة السكر في الدم.
و تشتمل الفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات: البطيخ واليقطين والأناناس وعصير الفواكه والفاكهة المجففة.
بينما تعتبر أفضل ثمار الفاكهة المفيدة لمرضى السكرى، هي: البرتقال والفراولة وافوكادو والبرقوق والجريب فروت والتفاح والخوخ والموز والتوت.