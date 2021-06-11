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فواكه تسبب ارتفاع مستويات السكر فى الدم

منذ 43 دقيقة
1637
فواكه تسبب ارتفاع مستويات السكر فى الدم

متابعة- أميرة خالد (صدى):
تناول الفاكهة يمد الجسم بالفيتامينات والمعادن الأساسية، إلا أن أنواعًا معينة من الفاكهة يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم خاصة تلك التي تتحلل بسرعة.

و الأطعمة التي تتفكك ببطء يكون لها تأثيرًا أقل على مستويات السكر في الدم، أما تلك التي تتحلل بسرعة يمكن أن تسبب ارتفاعًا في نسبة السكر في الدم.

و تشتمل الفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات: البطيخ واليقطين والأناناس وعصير الفواكه والفاكهة المجففة.

بينما تعتبر أفضل ثمار الفاكهة المفيدة لمرضى السكرى، هي: البرتقال والفراولة وافوكادو والبرقوق والجريب فروت والتفاح والخوخ والموز والتوت.

 

الموز
الدم
البطيخ
ارتفاع مستويات السكر
اليقطين

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