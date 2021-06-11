إيلون ماسك يكشف عن أسرع سيارة "تسلا"

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، إيلون ماسك، عن سيارة تسلا من طراز S Plaid، وهي أسرع سيارة تصنعها شركة السيارات الكهربائية حتى الآن.
وقال ماسك في حدث للعملاء داخل مصنع الشركة في فريمونت كاليفورنيا، : "لماذا نصنع هذه السيارة السريعة حقًا التي تتميز بالسرعة الجنونية؟".
وأضاف: "إنه شيء مهم جدًا لمستقبل الطاقة المستدامة.. يجب أن نظهر أن السيارة الكهربائية هي أفضل سيارة، بدون أي جهد".
وأشار ماسك إلى أن الموديل S Plaid يبلغ مدى ما يقرب من 400 ميل لكل شحنة، وسرعة قصوى تبلغ 200 ميل في الساعة، ويمكن أن تنتقل السيارة من سرعة 0 إلى 60 ميلاً في الساعة في أقل من ثانيتين.
يذكر أن تكلفة السيارة حوالي 130 ألف دولار بحسب موقع الشركة على الإنترنت.نظام ترفيه داخلي.