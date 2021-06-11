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إيلون ماسك يكشف عن أسرع سيارة "تسلا"

منذ ساعة
1521
إيلون ماسك يكشف عن أسرع سيارة "تسلا"

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، إيلون ماسك، عن سيارة تسلا من طراز S Plaid، وهي أسرع سيارة تصنعها شركة السيارات الكهربائية حتى الآن.

وقال ماسك في حدث للعملاء داخل مصنع الشركة في فريمونت كاليفورنيا، : "لماذا نصنع هذه السيارة السريعة حقًا التي تتميز بالسرعة الجنونية؟".

وأضاف: "إنه شيء مهم جدًا لمستقبل الطاقة المستدامة.. يجب أن نظهر أن السيارة الكهربائية هي أفضل سيارة، بدون أي جهد".

وأشار ماسك إلى أن الموديل S Plaid يبلغ مدى ما يقرب من 400 ميل لكل شحنة، وسرعة قصوى تبلغ 200 ميل في الساعة، ويمكن أن تنتقل السيارة من سرعة 0 إلى 60 ميلاً في الساعة في أقل من ثانيتين.

يذكر أن تكلفة السيارة حوالي 130 ألف دولار بحسب موقع الشركة على الإنترنت.نظام ترفيه داخلي.

سيارة
تسلا
إيلون ماسك
سيارة تسلا من طراز S Plaid

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لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .
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لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم ارحمهم وأغفر لهم واحسن عزاء اهاليهم.
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