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القيادة تهنئ رئيس الفلبين بذكرى يوم الاستقلال لبلاده

منذ 58 دقيقة
1730
القيادة تهنئ رئيس الفلبين بذكرى يوم الاستقلال لبلاده

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس رودريغو دوترتي رئيس جمهورية الفلبين، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية الفلبين الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس رودريغو دوترتي رئيس جمهورية الفلبين، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية الفلبين الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

خادم الحرمين
ولي العهد
الفلبين
القيادة

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أحدث التعليقات

إبن سمومة
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته،ووالداي، وجميع أموات المسلمين.
واضح*** وصريح***
علمني؟؟ لا تخليني أقعد أمشي لاني مقيد ولا مفكوك. اللَّهُــمَّ صَلِّ وَسَـــلِّمْ وَبَارِكْ على نَبِيِّنَـــا مُحمَّدﷺ..
omar
قواك الله ونحن جماهير الهلال خلفك يا رئس الابطال
خالد
بعد انتظار ١٠ سنوات....تم تعييني فيها ثم فصلي بعد سنه انا ومجموعه اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن لايوفقهم ولايسامحهم
خالد
بعد انتظار ١٠ سنوات....تم تعييني فيها ثم فصلي بعد سنه انا ومجموعه اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن لايوفقهم ولايسامحهم

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