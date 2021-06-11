طريقة بسيطة لخسارة الوزن الزائد دون تعب أو حرمان

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أوضحت خبيرة التغذية الروسية، تاميلا أرسينييفا، طريقة لخسارة الوزن بسرعة وبطريقة صحية دون اللجوء لإتباع نظام غذائي خاص أو ممارسة التدريبات الشاقة في الصالة الرياضية.
وقالت الأخصائية أنه في البداية يجب الانتقال الى برنامج غذائي جزئي، والذي من خلاله يمكن تناول الطعام خمس مرات في اليوم على شكل وجبات صغيرة، مشيرة إلى أنه يجب أن يحتوي هذا النظام على الكثير من الألياف، بالإضافة لتناول الأطعمة التي تحتوي البروتينات والخضراوات الورقية والفواكه والتوت.
وأكدت الخبيرة على ضرورة تقليل تناول السكر والقهوة والمشروبات الغازية والكحول قدر الإمكان، وعدم تناول المشروبات المحلاة والإكتفاء بالماء العادي، مما يسرع عملية التمثيل الغذائي بنسب تصل الى 20 في المئة.
وأشارت إلى ضرورة التخلص من التوتر على ان لايتحول ذلك الى إرهاق للجسم، ويتم ذلك من خلال اليوجا ولاقراءة والمشي والتواصل مع اللطيف مع الأصدقاء.