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الموارد البشرية: توظيف 400 ألف مواطن خلال الثلاثة سنوات الماضية

منذ 23 دقيقة
1444
الموارد البشرية: توظيف 400 ألف مواطن خلال الثلاثة سنوات الماضية

الرياض (صدى):
قال الدكتور عبدالله أبو اثنين نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إن الوزارة منذ أن انتهجت منهج الشراكة مع القطاع الخاص، نتج عنه 11 اتفاقا للتوطين في 11 قطاعا أسهمت في توظيف أكثر من 400 ألف سعودي وسعودية منذ عام 2018.

وأوضح نائب وزير الموارد البشرية أن برنامج التوطين يستهدف 115 ألف وظيفة في ست قطاعات، في أكثر من مائة مهنة، تعتمد مبدأ التدريب والبحث عن العمالة الوطنية والتواصل معها.

وأضاف أن اللقاءات الموسعة التي تجريها الوزارة مع رجال الأعمال ينتج عنها جملة من المبادرات، مشيرا إلى أنه خلال لقاء واحد نتج 86 مبادرة دخلت جميعها حيز التنفيذ، كما أن لدى الوزارة 13 مبادرة أخرى منذ العام الماضي نتاج ورش العمل التي يتم تنظيمها بالشراكة مع القطاع الخاص.

القطاع الخاص
الموارد البشرية
التوطين
ورش العمل

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أحدث التعليقات

بويزيد
نص الموظفين مرهونة منازلهم بقروض عقارية طويلة الاجل اذا تم فصلهم بعد السنتين حسب نظام الخصخصة وش الحل مع البنك، ياعالم مافكرتوا في الموضوع...
فهد العتيبي
الله يرحم ملوكنا عبدالعزيز سعود فيصل خالد فهد وعبدالله... ويطيل في عمر حكامنا أبو فهد وأبو سلمان .. وماتضيق الا وتنفرج الخير جاي باذن...
سارة
يغنينا الله بلياهم أبواب الأرزاق مفتوحة.
سارة
يغنينا الله بلياهم أبواب الأرزاق مفتوحة.
سارة
يغنينا الله بلياهم أبواب الأرزاق مفتوحة

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