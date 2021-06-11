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انخفاض أسعار النفط وسط توقعات بتعافي الطلب

منذ 53 دقيقة
1791
انخفاض أسعار النفط وسط توقعات بتعافي الطلب

الرياض (صدى):
تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة، وسط توقعات إيجابية مرتبطة بتعافي الطلب على الخام في أوروبا والصين وأمريكا.

ورغم ارتفاع مخزونات البنزين في الولايات المتحدة 7 ملايين برميل في الأسبوع الماضي، أكد محللون لدى "إيه إن زد" أن الحالة المرورية في الطرق في أمريكا الشمالية وأوروبا تعود إلى مستويات ما قبل أزمة "كورونا".

وأضاف المحللون أن سوق وقود الطائرات يظهر إشارات تفيد بالتحسن، إذ ارتفعت الرحلات الجوية في أوروبا 17% في الأسبوعين الماضيين.

وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أغسطس بنحو 0.2% عند 72.37 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، كما هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يوليو 0.2% مسجلة 70.16 دولار للبرميل.

النفط
انخفاض
أسعار

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أحدث التعليقات

بويزيد
نص الموظفين مرهونة منازلهم بقروض عقارية طويلة الاجل اذا تم فصلهم بعد السنتين حسب نظام الخصخصة وش الحل مع البنك، ياعالم مافكرتوا في الموضوع...
فهد العتيبي
الله يرحم ملوكنا عبدالعزيز سعود فيصل خالد فهد وعبدالله... ويطيل في عمر حكامنا أبو فهد وأبو سلمان .. وماتضيق الا وتنفرج الخير جاي باذن...
سارة
يغنينا الله بلياهم أبواب الأرزاق مفتوحة.
سارة
يغنينا الله بلياهم أبواب الأرزاق مفتوحة.
سارة
يغنينا الله بلياهم أبواب الأرزاق مفتوحة

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