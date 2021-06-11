بايدن يعلن عن التبرع بـ "لقاح كورونا" إلى الدول الفقيرة

واشنطن (صدى):
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن دولته ستتبرع لـ 100دولة فقيرة، بلقاح كورونا، حيث تشتري نصف مليار جرعة من لقاح فايزر-بيونتك المضاد لفيروس كورونا.
وقال إنها ستزيد من حدة المعركة ضد الوباء وإن الدول الأعضاء في مجموعة السبعة ستعلن عن خطوات مماثلة في قمتها يوم الجمعة.
وأضاف بايدن أن اللقاحات "سيبدأ شحنها في أغسطس إلى "ما يقرب من 100 دولة ذات دخل متوسط ومنخفض".سيتم توزيع 200 مليون جرعة بحلول نهاية هذا العام، ثم 300 مليون أخرى بحلول يونيو 2022.
وأكد بايدن على ان سيتم توفيرها للبلدان من خلال آلية "كوفاكس"، والبرنامج الذي يديره الاتحاد الأفريقي، والذي يهدف إلى تطعيم 20٪ من الفئات الأكثر ضعفا في الدول التي ستتلقى اللقاح المتبرع به.