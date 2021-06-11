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نصائح مهمة لحماية العينين من متلازمة النظر للكمبيوتر

منذ ساعة
1613
نصائح مهمة لحماية العينين من متلازمة النظر للكمبيوتر

متابعة- أميرة خالد (صدى):
تسبب الجلوس أمام شاشات الكمبيوتر لقضاء فترات الحجر التي لازمت جائحة كورونا طوال الفترة الماضية، في إجهاد العيون وأظهر متلازمة رؤية الكمبيوتر.

ويعرف المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها CDC المتلازمة بأنها إصابة مؤقتة للعين نتيجة استعمال مطول للشاشة

ويمكن تجنب الإصابة بمتلازمة رؤية الكمبيوتر عن طريق أخذ فترات راحة بضع ثوان كل نصف ساعة، و15 دقيقة كل ساعتين لتجنب جفاف العين والرؤية الضبابية، ووضع الشاشة أسفل مستوى العين على بعد 20-28 بوصة من الوجه، لتجنب مد الرقبة أثناء القراءة، واتباع قاعدة 20-20-20 (العمل 20 دقيقة، والنظر إلى نقطة تبعد 20 قدما لـ20 ثانية)، وتكرار الرمش لتجنب جفاف العين، وإضافة مرشح الوهج للشاشة، والجلوس بشكل مستقيم على مقعد بظهر مرن، والحفاظ على استرخاء الكتفين.

متلازمة النظر للكمبيوتر
حماية العينين
إجهاد العيون

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