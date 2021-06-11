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أنغام تكشف كواليس أغنية "أنا بعته كتير" وتؤكد رغبتها في العودة للتمثيل

منذ ساعة
721
أنغام تكشف كواليس أغنية "أنا بعته كتير" وتؤكد رغبتها في العودة للتمثيل

القاهرة (صدى):
أكدت المطربة المصرية أنغام، إنها أعجبت كثيرًا بأغنيتها الجديدة أنا بعته كتير فور عرضها عليها وعبرت عن سعادتها بردود الفعل بعد طرحها.

وقالت أنغام أنها لم تتردد في تقديم هذه الأغنية ولم تفكر فيها من شدة انبهارها بها، على عكس ما اعتادته من الحرص على التفكير في العمل الغنائي قبل طرحه بحثًا دائمًا عن أعمال مختلفة.

وأضافت أن هذه الأغنية تقوم على فكرة جديدة تضم اعترافًا إنسانيًّا وصفته بأنه لم يكن سهلًا، مشيرة إلى أن الأغنية مناسبة للجنسين كونها تتسم بالصدق والواقعية، وهو ما جذبها للأغنية.

وأبدت أنغام رغبتها في العودة للتمثيل حيث قالت: "أنا بحب التمثيل جدا، وعندي استعداد لو اتعرضت عليا حاجة حلوة ومناسبة وملائمة لمرحلتي وشكلي دالؤقتي، لكن لسه مفيش حاجة".

أنغام
التمثيل
أغنية أنا بعته كتير
العمل الغنائي

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بويزيد
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فهد العتيبي
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سارة
يغنينا الله بلياهم أبواب الأرزاق مفتوحة.
سارة
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سارة
يغنينا الله بلياهم أبواب الأرزاق مفتوحة

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