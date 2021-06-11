استشاري: الأطفال أقل عرضة للإصابة بالفطر الأسود

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أوضح الاستشاري في طب الأطفال بمستشفى فورتيس في مومباي، الدكتور جيسال شيث، أن الأطفال أقل عرضة للإصابة بالفطر الأسود مقارنة بالبالغين..
وأشار الاستشاري أن الأطفال المصابين بسوء التغذية، أكثر عرضة للإصابة بالفطر الأسود، مقارنة بغيرهم من الأطفال.
وأكد على ضرورة عدم تجاهل عدد من الأعراض المرتبطة بالفطر الأسود لدى الأطفال، وذلك للحيلولة دون حصول مضاعفات خطيرة.
وقال: "على الوالدين مراقبة مجموعة من الأعراض المتصلة بالفطر الأسود مثل الصداع وتورم الجبهة أو جانب واحد من الوجه، بالإضافة إلى ظهور قشور سوداء حول الأنف، وعدم وضوح الرؤية، وألم في الصدر وسعال وضيف في التنفس".
ونصح الأطباء لتجنيب الأطفال الإصابة بالفطر الأسود، الحرص على جعلهم يغسلون أيديهم على نحو متكرر، وعدم لمس العينين والأنف والفم إلا بأيد نظيفة.