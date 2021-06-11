فرح يتحول إلى مأتم بعد غرق عروسين في مصرف مائي

القاهرة (صدى):
في حادثة صادمة ، تحول فرح إلى مأتم بعد وفاة عروسان مصريان أمس الخميس؛ إثر انقلاب سيارة الزفاف في مياه مصرف مائي في محافظة الشرقية بمصر.
وأوضح أحد شهود العيان "صديق العريس " إنهم كانوا في زفة السيارات على الطريق للذهاب إلى مقر الفرح، ولم يتحكم سائق سيارة العريس في إطار السيارة وسقطوا فى مياه المصرف المائي، مضيفا أن الأهالي حاولوا انتشالهم في المياه، ولكن لم يتمكن أحد من إنقاذهم، وخرج جثمان العروسة وشقيقتها، وبعدها بساعتين خرجت جثة العريس.
وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة العريس والعروسة وشقيقة العروسة .