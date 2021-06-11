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فوائد الثوم لعلاج مشاكل الشعر

منذ ساعة
1605
فوائد الثوم لعلاج مشاكل الشعر

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشف خبراء عن أهمية استخدام الثوم لعلاج مشاكل الشعرحيث يعمل على منع تساقط الشعر وزيادة نموه، حيث يحتوي على مضادات الأكسدة ومضادات البكتيريا وبعض العناصر الأخرى.

ويساعد الثوم في زيادة طول الشعر بسبب احتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن المهمة مثل «فيتامين سي» و«فيتامين ب 6» والمنجنيز والسيلينيوم، وهي من العناصر التي تعزز نمو الشعر الصحي

ويحافظ على على صحة فروة الرأس بسبب مضادات الأكسدة ومضادات البكتيريا الطبيعية الموجودة به من خلال قتل البكتيريا ومحاربة الجراثيم وحماية فروة الرأس وبصيلات الشعر من الأشعة فوق البنفسجية.

ويمكن أن يساعد استخدام الثوم في صورة أخرى وهي الطريقة الموضعية في علاج الثعلبة حيث يساعد في نمو الشعر وتخفيف الصلع، وبالرغم من هذه النتائج فهناك حاجة لمزيد من الأبحاث والدراسات حول فوائد بلع فصوص الثوم للشعر.

ويمكنك صنع عدد من وصفات الثوم المنزلية باستخدام زيت الثوم، ولكن يجب تخفيفه بزيت آخر حتى لا يسبب حدوث تهيج للجلد، ويمكن استخدام زيت جوز الهند وزيت زيت الزيتون معه.

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استخدامات الثوم

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