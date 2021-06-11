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شركة الملاحة الجوية توفر وظائف شاغرة

منذ 39 دقيقة
1489
شركة الملاحة الجوية توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من جدة، وتبوك.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أخصائي السلامة والجودة (جدة)، مشرف فني صيانة/ المرافق (تبوك).

وأشارت الشركة، إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 10 يونيو 2021م، فيما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول إلى موقع شركة خدمات الملاحة الجوية : من هنـــــــــــــــا 

 

وظائف
تبوك
جدة
شركة الملاحة الجوية

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أحدث التعليقات

ابو محمد
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جاسم
محظوظين كثر وهم بعيد
جاسم
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جاسم
كفو عن المحبب وابدؤ في تغير نمط حياتكم استخدم ما تعبئ من وقود بطريقه عمليه كما عملت مع الماء والكهرباء نظم خروجك بالسياره لا...
جاسم
كفو عن المحبب وابدؤ في تغير نمط حياتكم استخدم ما تعبئ من وقود بطريقه عمليه كما عملت مع الماء والكهرباء نظم خروجك بالسياره لا...

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