شركة الملاحة الجوية توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من جدة، وتبوك.
وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أخصائي السلامة والجودة (جدة)، مشرف فني صيانة/ المرافق (تبوك).
وأشارت الشركة، إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 10 يونيو 2021م، فيما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول إلى موقع شركة خدمات الملاحة الجوية : من هنـــــــــــــــا