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طريقة لاكتشاف الحمل عن طريق الفم

منذ 12 دقيقة
1183
طريقة لاكتشاف الحمل عن طريق الفم

أميرة خالد (صدى):
أوضحت طبيبة أسنان طريقة بسيطة لاكتشاف الحمل من مجرد النظر إلى فم المرأة الحامل، مؤكدة أن بالإمكان معرفة ما إذا كانت المرأة حاملاً بمجرد إجراء الفحص.

وقالت إن هناك العديد من الأشياء التي يمكن لطبيب الأسنان الكشف عنها حول صحتك من مجرد النظر إلى فمك، حيث أنه ليس هذا فقط بسبب الغثيان وتآكل المينا، ولكن أيضاً بسبب التهاب اللثة أثناء الحمل الذي يظهر في 30 إلى 50% من النساء الحوامل.

وأشارت إلى أن اللثة تصبح أكثر التهاباً، ورقة وعرضة للنزيف أثناء الحمل، فيما أوضحت سيدات إنهن جلسن على كرسي طبيب الأسنان غير مدركات أنهن حوامل حتى سألهن طبيب الأسنان عن دورتهن الشهرية.

وتصاب بعض النساء بتورم أو التهاب اللثة أثناء الحمل ويصبحن عرضة للنزيف، حيث أن التغيرات الهرمونية أثناء الحمل يمكن أن تجعل اللثة أكثر عرضة للبلاك، مما يؤدي إلى التهاب ونزيف.

 

الأسنان
الحمل
التهاب اللثة

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أحدث التعليقات

جاسم
كفو عن المحبب وابدؤ في تغير نمط حياتكم استخدم ما تعبئ من وقود بطريقه عمليه كما عملت مع الماء والكهرباء نظم خروجك بالسياره لا...
جاسم
كفو عن المحبب وابدؤ في تغير نمط حياتكم استخدم ما تعبئ من وقود بطريقه عمليه كما عملت مع الماء والكهرباء نظم خروجك بالسياره لا...
جنوبيه قحطانيه❣
الحقيقه ما تقدر تقولها👍👌😊😂الملكي الأهلي ااغنى نادي في آسيا أيام الرمز وماعليه ديون من اوصله لها الوضع وليش؟ ممكن تقول لا والله اتحداك😜😊😂😂
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اللهم سلط على الحوثيين ومن يمدهم ويساندهم عذابك وعقابك واهلكهم بأفعالهم ورد كيدهم في نحورهم يارب العالمين
ابو محمد 😎 ✍️
قواكم الله ونصركم وسدد رميكم على الحوثيين الظالمين .. آمين ..

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