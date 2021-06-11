طريقة لاكتشاف الحمل عن طريق الفم

أميرة خالد (صدى):
أوضحت طبيبة أسنان طريقة بسيطة لاكتشاف الحمل من مجرد النظر إلى فم المرأة الحامل، مؤكدة أن بالإمكان معرفة ما إذا كانت المرأة حاملاً بمجرد إجراء الفحص.
وقالت إن هناك العديد من الأشياء التي يمكن لطبيب الأسنان الكشف عنها حول صحتك من مجرد النظر إلى فمك، حيث أنه ليس هذا فقط بسبب الغثيان وتآكل المينا، ولكن أيضاً بسبب التهاب اللثة أثناء الحمل الذي يظهر في 30 إلى 50% من النساء الحوامل.
وأشارت إلى أن اللثة تصبح أكثر التهاباً، ورقة وعرضة للنزيف أثناء الحمل، فيما أوضحت سيدات إنهن جلسن على كرسي طبيب الأسنان غير مدركات أنهن حوامل حتى سألهن طبيب الأسنان عن دورتهن الشهرية.
وتصاب بعض النساء بتورم أو التهاب اللثة أثناء الحمل ويصبحن عرضة للنزيف، حيث أن التغيرات الهرمونية أثناء الحمل يمكن أن تجعل اللثة أكثر عرضة للبلاك، مما يؤدي إلى التهاب ونزيف.