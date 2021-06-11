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بالفيديو.. زيارة ولي العهد الأخيرة إلى الشيخ ناصر الشثري في عيد الفطر

الأخبار
منذ 49 دقيقة
1336
بالفيديو.. زيارة ولي العهد الأخيرة إلى الشيخ ناصر الشثري في عيد الفطر

الرياض (صدى):
كشف مقطع فيديو، عن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله - السابقة إلى المستشار الراحل بالديوان الملكي الشيخ الدكتور ناصر الشثري مهنئاً إياه بعيد الفطر المبارك الماضي قبل حوالي شهر من الآن.

وكان في استقبال ولي العهد، المستشار بالديوان الملكي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري وأشقاؤه، فيما أظهر الفيديو، إصرار ولي العهد على الجلوس بجوار الشيخ ناصر الشثري - رحمه الله - تاركاً الكرسي المخصص له، مردداً عبارة "أنا واحد من عياله".

وتوفي الشيخ ناصر بن عبدالعزيز أبو حبيب الشثري مساء أمس الخميس، بعد تاريخ كبير حافل بالمواقف المشرفة.

 

ولي العهد
عيد الفطر
الشيخ ناصر الشثري
زيارة ولي العهد

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أحدث التعليقات

جاسم
كفو عن المحبب وابدؤ في تغير نمط حياتكم استخدم ما تعبئ من وقود بطريقه عمليه كما عملت مع الماء والكهرباء نظم خروجك بالسياره لا...
جاسم
كفو عن المحبب وابدؤ في تغير نمط حياتكم استخدم ما تعبئ من وقود بطريقه عمليه كما عملت مع الماء والكهرباء نظم خروجك بالسياره لا...
جنوبيه قحطانيه❣
الحقيقه ما تقدر تقولها👍👌😊😂الملكي الأهلي ااغنى نادي في آسيا أيام الرمز وماعليه ديون من اوصله لها الوضع وليش؟ ممكن تقول لا والله اتحداك😜😊😂😂
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اللهم سلط على الحوثيين ومن يمدهم ويساندهم عذابك وعقابك واهلكهم بأفعالهم ورد كيدهم في نحورهم يارب العالمين
ابو محمد 😎 ✍️
قواكم الله ونصركم وسدد رميكم على الحوثيين الظالمين .. آمين ..

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