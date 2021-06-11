بالفيديو.. زيارة ولي العهد الأخيرة إلى الشيخ ناصر الشثري في عيد الفطر

الرياض (صدى):
كشف مقطع فيديو، عن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله - السابقة إلى المستشار الراحل بالديوان الملكي الشيخ الدكتور ناصر الشثري مهنئاً إياه بعيد الفطر المبارك الماضي قبل حوالي شهر من الآن.
وكان في استقبال ولي العهد، المستشار بالديوان الملكي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري وأشقاؤه، فيما أظهر الفيديو، إصرار ولي العهد على الجلوس بجوار الشيخ ناصر الشثري - رحمه الله - تاركاً الكرسي المخصص له، مردداً عبارة "أنا واحد من عياله".
وتوفي الشيخ ناصر بن عبدالعزيز أبو حبيب الشثري مساء أمس الخميس، بعد تاريخ كبير حافل بالمواقف المشرفة.