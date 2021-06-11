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بالفيديو.. مختص: نظام خصخصة الوظائف الحكومية يزيد الإنتاجية وينوع مصادر الدخل

منذ 37 دقيقة
1655
بالفيديو.. مختص: نظام خصخصة الوظائف الحكومية يزيد الإنتاجية وينوع مصادر الدخل

الرياض (صدى):
كشف المختص في الموارد البشرية أسامة الشمري، عن المميزات الخاصة بنظام خصخصة الوظائف الحكومية، فضلًا عن ضمانات حقوق الموظفين في ظل هذا القرار.

وأوضح أسامة الشمري، خلال مشاركته مع برنامج "ياهلا" الذي يعرض على شاشة قناة "روتانا خليجية"، إن نظام خصخصة الوظائف الحكومية سوف يساهم في رفع الإنتاجية وتنويع مصادر الدخل في المملكة، وتحسين الخدمات المُقدمة للمواطن، وخلق وظائف جديدة.

وأكد مختص الموارد البشرية، أن الأمان الوظيفي يتطلب وجود مهارات لدى الموظف، مع تحسين الإنتاجية والمخرجات والسلوكيات الخاصة به، لافتًا إلى أن ضمانات حقوق الموظفين والمؤسسة في ظل قرار خصخصة الوظائف الحكومية، تشمل إلزام المؤسسة بعقد مدته سنتان مع الموظف لحفظ حقوقه.

موظفين
مصادر الدخل
موار بشرية
خصخصة الوظائف الحكومية

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