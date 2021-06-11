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اتحاد الإذاعات يشيد بدور المملكة في المصالحة بين الفئات المتقاتلة في أفغانستان

منذ 10 دقائق
1253
اتحاد الإذاعات يشيد بدور المملكة في المصالحة بين الفئات المتقاتلة في أفغانستان

جدة (صدى):
اعرب اتحاد الإذاعات الإسلامية عن تقديره للدور المحورى للمملكة العربية السعودية لنشر السلام والاستقرار والأمن في العالم الإسلامي، مشيدًا بكل الجهود الداعمة واللازمة لإيجاد حلول جوهرية للنزاعات في العالم الاسلامي ونشر الوئام بين الأطراف المتنازعة، وإيقاف الحروب وسفك الدماء خاصة هذا الصراع المرير الذي طال أمده في جمهورية أفغانستان الإسلامية الذي استمر لأكثر من أربعة عقود.

وأكد اتحاد الإذاعات الإسلامية في بيان صادر اليوم, أن هذا الإنجاز التاريخى الذي حققته المملكه العربية السعودية, بإتمام المصالحة بين الفئات المتقاتلة، وترسيخ دعائم السلام في جمهورية أفغانستان الإسلامية، مشيدا بجهود المملكة الداعمة والمساندة لرابطة العالم الإسلامي التي تبذل كافة الجهود الممكنة في علاج وحل قضايا العالم الإسلامي وإزالة عوامل النزاع والشقاق داخل النسيج المجتمعي للأمة الإسلامية وذلك إيمانا منها بمسؤوليتها التاريخية، كحاضنة للشعوب الإسلامية والمظلة المؤسسية لعلماء ومفكري الأمة الإسلامية والممثلة لقضايا الأمة، والحريصة على أمن مجتمعاتها.

جدة
اتحاد الإذاعات الإسلامية

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو عمار
هههههههههههههههههههههه اوكي صوريها واعطيها هاتفها لترسل صورها لعشيقها
د محمد ماجد بخش
خليني أحاول أكتب أغنية أبو نصف مليون دولار .. يا راعي الطعمية .. عندك طحينية أعمل لي ساندويشة أنا جيعان بالمرة وحط إلها مخلل...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفي كل مريض
المدفعية الاتفاقية 🍎🍏
ياحبيبي هذا الاعب أرتدى الزي ألأزرق لابد ان زين جسدة بالون األأخضر كذا هي سنة المنتخب ؟؟

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