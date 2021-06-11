السماح لموظفي فيسبوك بالعمل من المنزل بعد انتهاء الجائحة

وكالات (صدى):
قررت شركة فيسبوك، السماح لجميع موظفيها بالعمل عن بُعد، حتى بعد انتهاء تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».
وقالت الشركة لموظفيها: "يمكن لأي شخص أداء دوره عن بُعد أن يطلب العمل عن بُعد"، فيما قال الرئيس التنفيذي لـ فيسبوك، مارك زوكربيرج، لموظفيه، أنه يخطط لقضاء ما يصل إلى نصف العام المقبل، 2022، في العمل عن بُعد.
ومن المتوقع أن تفتح الشركة مكاتبها بكامل طاقتها في أكتوبر، لكن سيتعين على الموظفين، الذين ليس لديهم إذن للعمل عن بُعد، الحضور حتى نصف الوقت على الأقل، بينما كشف مصدر مسؤول بالشركة، أن الشركة وافقت على 90% من طلبات الموظفين، الذين فضلوا العمل من المنزل.