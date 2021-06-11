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السماح لموظفي فيسبوك بالعمل من المنزل بعد انتهاء الجائحة

منذ 20 دقيقة
1376
السماح لموظفي فيسبوك بالعمل من المنزل بعد انتهاء الجائحة

وكالات (صدى):
قررت شركة فيسبوك، السماح لجميع موظفيها بالعمل عن بُعد، حتى بعد انتهاء تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وقالت الشركة لموظفيها: "يمكن لأي شخص أداء دوره عن بُعد أن يطلب العمل عن بُعد"، فيما قال الرئيس التنفيذي لـ فيسبوك، مارك زوكربيرج، لموظفيه، أنه يخطط لقضاء ما يصل إلى نصف العام المقبل، 2022، في العمل عن بُعد.

ومن المتوقع أن تفتح الشركة مكاتبها بكامل طاقتها في أكتوبر، لكن سيتعين على الموظفين، الذين ليس لديهم إذن للعمل عن بُعد، الحضور حتى نصف الوقت على الأقل، بينما كشف مصدر مسؤول بالشركة، أن الشركة وافقت على 90% من طلبات الموظفين، الذين فضلوا العمل من المنزل.

 

فيسبوك
العمل عن بعد
جائحة كورونا

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو عمار
هههههههههههههههههههههه اوكي صوريها واعطيها هاتفها لترسل صورها لعشيقها
د محمد ماجد بخش
خليني أحاول أكتب أغنية أبو نصف مليون دولار .. يا راعي الطعمية .. عندك طحينية أعمل لي ساندويشة أنا جيعان بالمرة وحط إلها مخلل...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفي كل مريض
المدفعية الاتفاقية 🍎🍏
ياحبيبي هذا الاعب أرتدى الزي ألأزرق لابد ان زين جسدة بالون األأخضر كذا هي سنة المنتخب ؟؟

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