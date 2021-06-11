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الأسباب المختلفة لتورم الجفن

منذ 32 دقيقة
1275
الأسباب المختلفة لتورم الجفن

وكالات (صدى):
ذكر المركز الاتحادي الألماني للتوعية الصحية، إن تورم الجفن المعروف أيضا باسم "وذمة الجفن" له أسباب عدة، منها ما هو بسيط ومنها ما هو خطير.

وتتمثل تلك الأسباب في قلة النوم والإكثار من الملح والكافيين والتهاب ملتحمة العين والحساسية (حبوب اللقاح وشعر الحيوانات وعث الغبار المنزلي) أو دخول جسم غريب في العين أو جفاف العين بسبب الجلوس طويلا أمام شاشة الحاسوب.

ويدل تورم الجفن في بعض الأحيان على الإصابة بمرض خطير كارتفاع ضغط الدم أو مشاكل القلب ومشاكل الكلى ومشاكل الغدة الدرقية، وغالبا ما يكون تورم الجفن مصحوباً بأعراض أخرى مثل الحكة والألم والحرقان وزيادة إفراز الدموع والاحمرار.

وأوضح المركز، أن العلاج عادةً يشمل علاج الأسباب البسيطة القطرات والمراهم، التي تعمل على تثبيط الالتهابات وإزالة التورم، مع إمكانية استعمال الكمادات الباردة، وبالنسبة للأسباب المرضية الأخرى، فإن الأمر يتطلب علاج المرض الأساسي.

 

صحة الإنسان
تورم الجفن

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو عمار
هههههههههههههههههههههه اوكي صوريها واعطيها هاتفها لترسل صورها لعشيقها
د محمد ماجد بخش
خليني أحاول أكتب أغنية أبو نصف مليون دولار .. يا راعي الطعمية .. عندك طحينية أعمل لي ساندويشة أنا جيعان بالمرة وحط إلها مخلل...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفي كل مريض
المدفعية الاتفاقية 🍎🍏
ياحبيبي هذا الاعب أرتدى الزي ألأزرق لابد ان زين جسدة بالون األأخضر كذا هي سنة المنتخب ؟؟

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