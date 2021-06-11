نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. خبير عقاري يكشف تأثير تملك الأجانب للعقارات على ارتفاع الأسعار

منذ 32 دقيقة
1724
بالفيديو.. خبير عقاري يكشف تأثير تملك الأجانب للعقارات على ارتفاع الأسعار

الرياض (صدى):
كشف الخبير العقاري خالد المبيض، تأثير تملّك الأجانب للعقارات في المملكة على ارتفاع الأسعار، مؤكدًا أن هذا الاعتقاد مُبكر ويحمل نظرة قاصرة.

وقال خالد المبيض، خلال مشاركته مع برنامج "ياهلا" على قناة "روتانا خليجية"، أن الشركات الأجنبية التي ستتواجد بالمملكة سيُصاحبها مشاريع عملاقة من شأنها رفع مستوى الاقتصاد الكلي، وكذلك خلق عدد كبير من الوظائف ورفع دخل المواطنين.

وأوضح الخبير العقاري، أن المملكة ستشهد مشروعات عملاقة وطفرة نوعية في شكل المباني وجودتها، مع طرح المزيد من العروض العقارية بالسوق؛ متوقعًا أن تتحول الشركات المحلية إلى نمط أكثر احترافية خلال السنوات المقبلة، حتى يمكنها منافسة الشركات الأجنبية.

العقارات
ارتفاع الأسعار
خبير عقاري
تملك الأجانب للعقارات

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو عمار
عادي فهي بومه وتقبل غراب
ابو محمد
رؤية ٢٠٣٠ سراب بقيعة يحسبه الظمئان ماء.. من يثبت ان اسعار البترول ارتفعت او انخفضت.. لعبة العصر الخاسر..
ابو عمار
هل هذا الطباجه يعمل في السعوديه ؟ عموما اي لبناني شيعي في السعوديه وفي دزل الخليج العربي ملزم يدفع لحزب ابليس شهريا مبلغ من...
ابو عمار
مين يعوض مين ؟
ابو عمار
بما ان سعر البترول مرتفع فالمفروض تنزل اسعار البنزين يا ارامكو

أخر الأخبار

بالفيديو.. خبير عقاري يكشف تأثير تملك الأجانب للعقارات على ارتفاع الأسعار
بالفيديو.. خبير عقاري يكشف تأثير تملك الأجانب للعقارات على ارتفاع الأسعار
منذ 32 دقيقة 1724
بالصور.. تمساح يهاجم امرأة ويصيبها بجروح خطيرة
بالصور.. تمساح يهاجم امرأة ويصيبها بجروح خطيرة
منذ 55 دقيقة 518
بالفيديو.. «الصحة»: احذر أن يكون الفيروس ضمن مشترياتك
بالفيديو.. «الصحة»: احذر أن يكون الفيروس ضمن مشترياتك
منذ ساعة 2348
المملكة تؤكد عدم شفافية إيران في التعامل مع مطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية
المملكة تؤكد عدم شفافية إيران في التعامل مع مطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية
منذ ساعة 1782
بالفيديو.. إغلاق طريق الملك خالد بالخبر في الاتجاهين يومي 13 و14 يونيو
بالفيديو.. إغلاق طريق الملك خالد بالخبر في الاتجاهين يومي 13 و14 يونيو
منذ ساعة 1830
صدام بين أنشيلوتي ورئيس ريال مدريد بسبب فاران
صدام بين أنشيلوتي ورئيس ريال مدريد بسبب فاران
منذ ساعتين 1849
صور نادرة للشيخ ناصر الشثري وهو يرافق الملك خالد
صور نادرة للشيخ ناصر الشثري وهو يرافق الملك خالد
منذ ساعتين 2599
خالد النمر: لا تزر مريض القلب المنوم بالمستشفى حال شعورك بحرارة أو فقدان الشم
خالد النمر: لا تزر مريض القلب المنوم بالمستشفى حال شعورك بحرارة أو فقدان الشم
منذ 3 ساعات 2023
وفاة الشيخ ناصر الشثري
وفاة الشيخ ناصر الشثري
منذ 3 ساعات 3857
خالد الزوين : لا خوف على إدارة نادي النصر
خالد الزوين : لا خوف على إدارة نادي النصر
منذ 3 ساعات 513