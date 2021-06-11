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بالفيديو.. «الصحة»: احذر أن يكون الفيروس ضمن مشترياتك

منذ 46 دقيقة
1925
بالفيديو.. «الصحة»: احذر أن يكون الفيروس ضمن مشترياتك

الرياض (صدى):
عادت منصة "عش بصحة" التابعة لوزارة الصحة، لتدعو المُتسوقين من جديد لضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية عند الذهاب إلى المتاجر، بما فيها المطاعم ومراكز التسوق وغيرها.

وقالت المنصة، أن الإجراءات تتضمن ارتداء الكمامة قبل الدخول، والتأكد من درجة الحرارة عند موظف الاستقبال، مع تعقيم اليدين عند الدخول والخروج.

وأكدت أنه يجب عدم البقاء في المتجر أكثر من ساعتين، وعدم التسوق في مجموعات، وتعقيم السلال وعربات التسوق قبل استخدامها، مع استخدام السلالم بدلاً من المصاعد، والدفع الإلكتروني أيضاً.

وزارة الصحة
فيروس كورونا
عش بصحة
مراكز التسوق

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أحدث التعليقات

احمد
محمد بخش.... ايش وضعك!!!!!
ابو له
متجنس جنسيه خليجيه علشان يفتح بسمه لربعه محلات معسل وبيع دخان يدخلون ذهب يالدنيا وبالاخره ان شاء نار في بطونهم ويجيك الواحد منهم يقول...
ابو فهد
هههه قال مجراته بالعشب الاخضر اذا نسيت الثلاثه افكرك يابو ثلاث اما بنسبه للاعب والله انكم مقهورين بس تدري احلى شي فيكم انكم زبطتو...
أبو وليد العالمي
بالنسبة لغباء الرياضيات هذي مشكلة بسيطه اللي عنده يا أبو زبن مثل اللي ما عنده شي لا داعمين ولا صحافة تساند بس شغالين في...
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الله يرحمه برحمته الواسعه ويسكنه فسيح جناته واحسن الله عزاء من فقده

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