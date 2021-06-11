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بالفيديو.. إغلاق طريق الملك خالد بالخبر في الاتجاهين يومي 13 و14 يونيو

منذ 26 دقيقة
1461
بالفيديو.. إغلاق طريق الملك خالد بالخبر في الاتجاهين يومي 13 و14 يونيو

الشرقية (صدى):
كشفت إدارة مرور المنطقة الشرقية، عن إغلاق طريق الملك خالد بمحافظة الخبر في الاتجاهين بشكل جزئي يومي 13 و14 يونيو الجاري.

وأوضحت أن الإغلاق سيكون بسبب تركيب جسر للمشاة، موضحةً أنها ستوفر طرقاً بديلة للطريق المُغلق، لافتة إلى أن إغلاق الطريق سيكون من شارع النعمان إلى تقاطع طريق مجلس التعاون، ومن شارع 14 ألف بالجهة المقابلة إلى شارع اثنان.

وطالبت القادم من الخبر باتجاه العزيزية إلى أن يسلك طريق الخدمة والدخول في شارع 14 أ مروراً بأسواق التميمي، وعند شارع عبدالرحمن بن عقيل يتم الاتجاه يساراً إلى نهاية الشارع.

 

الخبر
المنطقة الشرقية
طريق الملك خالد

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أحدث التعليقات

احمد
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