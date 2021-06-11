صدام بين أنشيلوتي ورئيس ريال مدريد بسبب فاران

وكالات (صدى):
أكدت تقارير صحفية أن المدافع الفرنسي رفائيل فاران لاعب الريال تسبب في صدام بين المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي ورئيس النادي فلورنتينو بيريز.
وجاء الصدام بسبب رغبة الأخير التخلص من فاران في الميركاتو الصيفي، بينما يود المدرب الإيطالي الإبقاء على المدافع الفرنسي صاحب الـ27 سنة.
وأوضحت التقارير، أن إدارة ريال مدريد قدمت عرضًا وهو زيادة راتب المدافع الفرنسي ليتراوح ما بين 8 و10 ملايين يورو، مع عقد حتى 2024، فيما مر الفريق بفترة عصيبة في موسم 2020/2021، حيث لم ينجح في التتويج بأي بطولة مما جعل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان يرحل عن تدريب الفريق الملكي بعد نهاية الموسم.