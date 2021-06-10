نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

صور نادرة للشيخ ناصر الشثري وهو يرافق الملك خالد

منذ 23 دقيقة
1578
صور نادرة للشيخ ناصر الشثري وهو يرافق الملك خالد

الرياض (صدى):
كشفت مجموعة من الصور النادرة، عن المستشار في الديوان الملكي الراحل الشيخ ناصر الشثري، وهو يظهر مع الملك خالد - رحمهما الله.

وكان الشيخ ناصر الشثري كثير الظهور مع الملك خالد سواء مرافقًا أو إمامًا؛ حيث أظهرت صورة ‏حديث بينهما داخل الطائرة في أثناء العودة من رحلة علاج ناجحة.

وظهر الملك خالد بن عبدالعزيز - رحمه الله - في إحدى رحلات الصيد، ويبدو خلفه الشيخ ناصر الشثري، فضلًا عن ظهوره خلال افتتاح جلالة الملك خالد للمركز الإسلامي بجنيف عام 1398هـ/1978م، وعند استقبال ملك الأردن الحسين بن طلال والوفد المرافق له خلال زيارته لسويسرا في نفس العام.

وأوضحت صورة الملك خالد والأمير سلطان بن عبدالعزيز، ويبدو الشيخ ناصر الشثري خلال الزيارة الرسمية إلى بريطانيا عام 1401هـ/1981م،  كما ظهر الملك خالد ينزل من الطائرة في إطار زيارته لأمريكا يرافقه الأمير سلطان بن عبدالعزيز، ويبدو الشيخ ناصر الشثري، عام 1978م.

وأبرزت صورة نادرة أخرى الملك خالد وهو يسلم أشبال متسابقي سباق الهجن جوائزهم بحضور الأمير عبدالله بن عبدالعزيز حينها والأمير فواز بن عبدالعزيز، ويبدو الشيخ ناصر الشثري، عام 1401هـ/1981م.

وكان الشيخ ناصر بن عبدالعزيز أبو حبيب الشثري قد رحل عن الحياة بعد صراع مع المرض، مساء أمس الخميس.

 

الديوان الملكي
الملك خالد
صور نادرة
الشيخ ناصر الشثري

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

أبو وليد العالمي
بالنسبة لغباء الرياضيات هذي مشكلة بسيطه اللي عنده يا أبو زبن مثل اللي ما عنده شي لا داعمين ولا صحافة تساند بس شغالين في...
ابوفهد الحبلاني العنزي
الله يرحمه برحمته الواسعه ويسكنه فسيح جناته واحسن الله عزاء من فقده
لا يهمونك انا مجنونك
انا لله وانا الية راجعون تغمدك الله بواسع رحمتة واسكنك فسيح جناتة ياشيخ ناصر
د محمد ماجد بخش
الله المستعان
د محمد ماجد بخش
خسارة كبيرة للوطن وفاته رحمه الله .. شخصية الشيخ ناصر لا تعوض وعلمه وفضله وزهده مشهود به وقدره رفع الله قدره في الآخرة وجعله...

أخر الأخبار

صدام بين أنشيلوتي ورئيس ريال مدريد بسبب فاران
صدام بين أنشيلوتي ورئيس ريال مدريد بسبب فاران
منذ 4 دقائق 1076
صور نادرة للشيخ ناصر الشثري وهو يرافق الملك خالد
صور نادرة للشيخ ناصر الشثري وهو يرافق الملك خالد
منذ 23 دقيقة 1578
خالد النمر: لا تزر مريض القلب المنوم بالمستشفى حال شعورك بحرارة أو فقدان الشم
خالد النمر: لا تزر مريض القلب المنوم بالمستشفى حال شعورك بحرارة أو فقدان الشم
منذ ساعة 1806
وفاة الشيخ ناصر الشثري
وفاة الشيخ ناصر الشثري
منذ ساعة 2772
خالد الزوين : لا خوف على إدارة نادي النصر
خالد الزوين : لا خوف على إدارة نادي النصر
منذ ساعة 399
‏الجيش اليمني: الميليشيا الحوثية تتعمد استهداف المدنيين في مأرب
‏الجيش اليمني: الميليشيا الحوثية تتعمد استهداف المدنيين في مأرب
منذ ساعة 1725
تركي العجمة : أنا أكثر شخص سعيد بنظام الكفاءة المالية لهذه الأسباب
تركي العجمة : أنا أكثر شخص سعيد بنظام الكفاءة المالية لهذه الأسباب
منذ ساعة 521
تركي العجمة : كيف ستتعامل إدارة مسلي آل معمر مع مشكلة الديون
تركي العجمة : كيف ستتعامل إدارة مسلي آل معمر مع مشكلة الديون
منذ ساعتين 535
محمد الماس : الاتحاد لديه ديون تراكمية ،والفريق يعاني من عزوف شرفي
محمد الماس : الاتحاد لديه ديون تراكمية ،والفريق يعاني من عزوف شرفي
منذ ساعتين 357
مواطن ينجو من موت محقق على طريق سريع والسبب
مواطن ينجو من موت محقق على طريق سريع والسبب
منذ ساعتين 669