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بالفيديو.. اتهامات لزينب العسكري بالاستعراض بعد تقبيلها يد والدتها

منذ 53 دقيقة
660
بالفيديو.. اتهامات لزينب العسكري بالاستعراض بعد تقبيلها يد والدتها

خالد الظفيري (صدى):
تعرضت الفنانة البحرينية زينب العسكري للانتقادات بعد ظهورها مع والدتها بعد الأزمة الصحية التي تعرضت لها الأخيرة في الفترة الماضية.

وظهرت زينب العسكري في مقطع فيديو، مع والدتها التي مرت بفترة صحية صعبة في الأسابيع الأخيرة، كما قبلت رأس ويد والدتها في الفيديو، وألقت الورود تحت أقدمها احتفالا بعودتها إلى منزلها بعد فترة من تواجدها في المستشفى.

وكتبت زينب العسكري على الفيديو: "ألف الحمدلله على سلامة أمي الغالية.. أسال الله العظيم رب العرش العظيم.. أن يمتعها بالصحة والعافية، احبابي إن قلت شكراً فشكري لن يوفيكم، حقكم شكراَ لدعواتكم الصادقه شكراً لكم على ما قدمتموه لي من أحاسيس صادقة نابعة من قلوبكم؛ حفظكم الرحمن ولا حرمني الله منكم أخوة وأخوات أسأل الله عز وجل أن يمتعكم بالصحة والعافية، ، ودام الله عطائكم وأسعد قلوبكم الجميلة".

واستعرضت الفنانة البحرينية بعض الهدايا التي قدمتها لوالدتها خلال السنوات الماضية، وكشفت أن والدتها تحتفظ بكل هذه الهدايا في غرفتها، لتتعرض لهجوم بعض من المتابعين الذين اتهموها بالاستعراض من خلال احتفالها بالظهور مع والدتها وتقبيل يديها ورأسها أمام الجمهور.

وردت على الانتقادات قائلة: "أكيد بقولها للعالم كلهم شوفوني وانا ابوس أمي ودنيتي وجنتي وافتخر بحبها لي وحبي لها، وبين الأم وبنتها وعيالها ما في رياء والله يعلم بما في القلوب، أما القلوب الخالية من هلا حاسيس الحلوه صعب تستوعب فرحتي وشوفه أحبابي لهالفرحة في عيوني وشوفي كل التعليقات".

https://www.instagram.com/p/CP54T1qh_hI/?utm_medium=share_sheet

 

زينب العسكري
انتقادات
فن ومشاهير

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 13226
منذ 3 دقائق
أعاتب دهراَ لا يلين لعاتب


مَقامُكِ في جَوِّ السَماءِ مَكانُهُ .. وَباعي قَصيرٌ عَن نَوالِ الكَواكِبِ

عنترة

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ما اصدقك يا اميره
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ما اصدقك يا اميره
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ما اصدقك يا اميره
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ما اصدقك يا اميره

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