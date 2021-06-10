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بالفيديو .. سقوط عصابة عرضت رشوة كبيرة لإدخال منتجات تبغ بطريقة مخالفة

منذ 44 دقيقة
1710
بالفيديو .. سقوط عصابة عرضت رشوة كبيرة لإدخال منتجات تبغ بطريقة مخالفة

الرياض (صدى):
استعرضت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" إحدى قضايا الفساد التي تولت مباشرتها، وهي تتعلق بسقوط عصابة عرضت رشوة على أحد مسؤولي الجمارك لإدخال منتجات تبغ بطريقة مخالفة عبر الجمارك.

وذكرت أنها كشفت، بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن تورط تشكيل عصابي مكون من مقيمين ومواطن خليجي في قضية تقديم رشوة لأحد منسوبي المنافذ الجمركية البحرية، وذلك مقابل إدخال حاوية تحتوي على منتجات التبغ دونت بياناتها لدى الجمارك بأنها حاوية أثاث بطريقة غير نظامية.

وأضافت أنه تم ألقاء القبض على المواطن الخليجي و3 مقيمين، بجانب القبض على 9 مقيمين أثناء استلام الحاوية وتقديم مبلغ 920 ألف ريال كدفعة من إجمالي الرشوة المتفق عليها، وهي 2 مليون ريال.

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نزاهة
الجمارك
هيئة الزكاة
التبغ
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 13225
منذ 14 دقيقة
مكافحة
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 129082
منذ 7 دقائق
ممتاز ضربتوا بيد من حديد على الفساد اللي يجي من الخارج ، وماذا عن الفساد في ارتفاع الاسعار في الداخل،ومنها المحروقات والكهربا وفواتير الماء اللتي لاغنى عنها..؟

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
بخاطركم
ابو محمد 😎 ✍️
الزعل مفرقع في قلبهااا ..
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ضربتوا بيد من حديد على الفساد اللي يجي من الخارج ، وماذا عن الفساد في ارتفاع الاسعار في الداخل،ومنها المحروقات والكهربا وفواتير الماء...
د محمد ماجد بخش
😄😉😁
د محمد ماجد بخش
ليكو

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