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بالفيديو.. سعودي يسجل براءة اختراع في توليد طاقة السيارة أوتوماتيكيًا

منذ 50 دقيقة
1631
بالفيديو.. سعودي يسجل براءة اختراع في توليد طاقة السيارة أوتوماتيكيًا

عادل الحربي (صدى):
سجل الدكتور علي القحطاني، أستاذ مشارك في الهندسية الميكانيكية، براءة اختراع بمكتب الاختراعات الأمريكي في توليد طاقة السيارة أوتوماتيكيًّا.

وقال "القحطاني" إن الفكرة جاءت نتيجة تراكمات لأبحاث علمية عديدة من أكثر من ٤ أو ٥ سنوات، وبحكم تخصصه في علم هندسة المواد، بحسب برنامج "يا هلا".

وأضاف: "بدأ عندي فكرة تطبيق هذا البحث إلى منتج يخدم الإنسان ومن هنا جاءت فكرة براءة الاختراع وتسخير الأبحاث العلمية".

وعن فكرة الاختراع، قال: "فكرة الاختراع توليد طاقة السيارة بطريقة آمنة وبطاقة متجددة واستخدمنا نوعين من أنواع الطاقة طاقة الخلايا الشمسية وطاقة الرياح".

وتابع: "طاقة الخلايا الشمسية ستعمل على توليد الكهرباء لبعض الأجهزة الكهربائية البسيطة في السيارة أما طاقة الرياح تقوم بتوليد طاقة حركية لتشغيل السيارة وتحريك المحرك".

الأجهزة الكهربائية
الهندسة الميكانيكية
علي القحطاني
براءة الاختراع
طاقة السيارة

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 13225
منذ 23 دقيقة
تعالوا خذوا ٧٠ براءة علمية

المهم تعطيني براءة واحدة عملية

من البهتان

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 13225
منذ 7 دقائق
😄😉😁

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
بخاطركم
ابو محمد 😎 ✍️
الزعل مفرقع في قلبهااا ..
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ضربتوا بيد من حديد على الفساد اللي يجي من الخارج ، وماذا عن الفساد في ارتفاع الاسعار في الداخل،ومنها المحروقات والكهربا وفواتير الماء...
د محمد ماجد بخش
😄😉😁
د محمد ماجد بخش
ليكو

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