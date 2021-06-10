أرامكو تكشف أسعار البنزين لشهر يونيو

الرياض (صدى):
أعلنت شركة أرامكو، مساء اليوم الخميس، عن الأسعار الجديدة للبنزين لشهر يونيو، والتي من المقرر بدأ العمل بها اعتبارًا من يوم غد الجمعة.
وجاءت أسعار البنزين في شهر يونيو؛ وفقًا لشركة أرامكو على النحو التالي:
– سعر بنزين 91: 2.18 ريال.
– سعر بنزين95: 2.33 ريال.
- سعر ديزل : 0.52 ريال
- سعر الكيروسين : 0.70 ريال
- سعر غاز البترول المسال : 0.75 ريال
وكانت أسعار البنزين التي تم إعلانها في شهر مايو الماضي تبلغ 2.08 ريال لكل لتر بنزين 91، و2.23 لكل لتر بنزين 95، و0.52 ريال لكل لتر ديزل، و0.70 لكل لتر من الكيروسين، و0.75 لغاز البترول المسال.
يذكر أن شركة أرامكو أكدت أن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.