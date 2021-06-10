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أرامكو تكشف أسعار البنزين لشهر يونيو

منذ 8 دقائق
1929
أرامكو تكشف أسعار البنزين لشهر يونيو

الرياض (صدى):
أعلنت شركة أرامكو، مساء اليوم الخميس، عن الأسعار الجديدة للبنزين لشهر يونيو، والتي من المقرر بدأ العمل بها اعتبارًا من يوم غد الجمعة.

وجاءت أسعار البنزين في شهر يونيو؛ وفقًا لشركة أرامكو على النحو التالي:

– سعر بنزين 91: 2.18 ريال.

– سعر بنزين95: 2.33 ريال.

- سعر ديزل : 0.52 ريال

- سعر الكيروسين : 0.70 ريال

- سعر غاز البترول المسال : 0.75 ريال

وكانت أسعار البنزين التي تم إعلانها في شهر مايو الماضي تبلغ 2.08 ريال لكل لتر بنزين 91، و2.23 لكل لتر بنزين 95، و0.52 ريال لكل لتر ديزل، و0.70 لكل لتر من الكيروسين، و0.75 لغاز البترول المسال.

يذكر أن شركة أرامكو أكدت أن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

 

المملكة
أرامكو
بنزين
البنزين
أسعار البنزين

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 13211
منذ دقيقتين
شكرا لكل جهد ..

شكرا لكل سعي ..

شكرا لكل نفع ..

" شكر عام " على الدوام

Thanks 😊☺

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
شكرا لكل جهد .. شكرا لكل سعي .. شكرا لكل نفع .. " شكر عام " على الدوام Thanks 😊☺
واضح*** وصريح***
الخوف في بعض المنازلات يعتبر بحجم المكسب،والربح،والفوز..
ابو محمد 😎 ✍️
هو ايه اللي ايه هو فيه ايه ...........!!!!
د محمد ماجد بخش
عفوية وسرعة بديهة وبطاطس محمرة
أبوخالد-أبها.
وسيعلم الذين ظلموا .. أي منقلب ينقلبون . الظلم .. ظلمات يوم القيامه .

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